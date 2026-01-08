‘Chocan’ Lorenzo Córdova y Sergio Gutiérrez Luna en la Cámara de Diputados (VIDEO)

México
/ 8 enero 2026
    ‘Chocan’ Lorenzo Córdova y Sergio Gutiérrez Luna en la Cámara de Diputados (VIDEO)
    Córdova argumentó que hay una ruptura en el criterio de equidad sobre la representación de partidos en el Congreso. FOTO: TOMADA DE VIDEO

El morenista reclamó al expresidente del INE su voto sobre la reforma electoral de 2014 y lo llamó mentiroso

La reforma electoral debe fijar una representación proporcional en el Congreso de acuerdo con los votos obtenidos y reforzar las sanciones contra servidores públicos que intervengan en las elecciones, afirmó Lorenzo Córdova, previo a una reunión con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López.

El exconsejero presidente del INE señaló que para que la reforma electoral tenga éxito debe haber consenso con las fuerzas políticas, y no derivar de una imposición del régimen.

“Tenemos claro que hay muchas cosas que hay que mejorar en el sistema electoral. La condición básica para eso es que las reglas del juego resulten de un amplio consenso y no de una mera imposición, porque si no son reglas del juego impuestas y no reglas del juego acordadas”, expresó.

Previamente, a su llegada, Córdova fue confrontado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), quien lo llamó mentiroso y le reclamó su voto en la reforma electoral del 2014.

“Lorenzo, no vengas a decir tantas mentiras. Votaste una reforma y luego dices otra cosa de la sobrerrepresentación, no te desdigas, tú votaste 2015 -2018 de una forma y dices ahora que no estás a favor y que se sobre representaron y eso es falso y es una mentira, no hagas eso”, dijo Gutiérrez Luna, en la entrada de su Oficina, que está a un lado de donde se lleva a cabo la reunión.

Córdova se refirió a la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión y dijo que es un aspecto que se debe revisar en la reforma electoral.

“Hemos visto, por ejemplo, una ruptura en los criterios de equidad, hemos visto un tema grave en materia de representación, hoy una fuerza política que tiene el 55% de los votos, que es muy respetable, que legítimamente las obtuvo, tiene 74% de la representación, algo está mal, ahí hay un tema que hay que revisar”, expresó.

