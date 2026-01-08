México, en el top de los países más felices del mundo

El World Happiness Report 2025, elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU en conjunto con la Universidad de Oxford y el Gallup World Poll, ofrece una radiografía precisa sobre cómo viven y se sienten los mexicanos. El resultado es contundente: México ocupa el décimo lugar entre más de 140 países evaluados, posicionándose como una de las naciones más felices del planeta.

El dato resulta llamativo en un contexto marcado por desafíos económicos, sociales y de seguridad. Sin embargo, el estudio explica esta aparente contradicción al señalar que el bienestar no se sustenta únicamente en la riqueza material, sino en la solidez de los vínculos sociales y familiares.

Mientras en Europa el 23 por ciento de los hogares son unipersonales, en México solo el 11 por ciento de la población vive sola. Además, la mayoría de las familias mexicanas está conformada por entre 3 y 5 integrantes, un tamaño que, de acuerdo con la evidencia del reporte, favorece mayores niveles de satisfacción y bienestar emocional.

Esta estructura social explica por qué, a pesar de las dificultades, México continúa siendo un País donde la convivencia cotidiana, el apoyo familiar y la solidaridad frente a la adversidad funcionan como amortiguadores del estrés social. Compartir la vida diaria, cuidar de los otros y acompañarse en los momentos difíciles fortalece la resiliencia colectiva.

No obstante, el informe también lanza una advertencia clara: cuando la confianza social se erosiona —ya sea por corrupción, violencia o el incumplimiento de la palabra—, los niveles de felicidad descienden de manera abrupta. Las sociedades más felices del mundo son, al mismo tiempo, aquellas donde existe mayor confianza entre las personas y en sus instituciones.

Ahí radica el principal reto para México. No se trata solo de reconstruir la credibilidad en los gobiernos o en las empresas, sino de fortalecer la confianza entre los propios ciudadanos. Cumplir lo que se promete, respetar la ley y practicar la solidaridad en lo cotidiano son acciones que, según el estudio, inciden directamente en el bienestar colectivo.

El World Happiness Report 2025 deja una lección clara: la felicidad no es un asunto individual, sino comunitario. Se construye en las relaciones, en la empatía y en la capacidad de compartir. Y si algo distingue a los mexicanos, concluye el informe, es precisamente esa vocación por vivir y compartir la vida con los demás.