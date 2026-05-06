Extraditan a México a socio de Peak acusado de fraude... pero está libre por amparo

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    Extraditan a México a socio de Peak acusado de fraude... pero está libre por amparo
    La firma Peak Investment Fund Management está señalada por un fraude de 800 mdp a inversionistas. ESPECIAL

Fiscalía de NL confirmó que Víctor Hugo Sepúlveda fue enviado a México desde España y libran ante justicia batalla para aprehenderlo ante suspensión que obtuvo

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León confirmó que Víctor Hugo Sepúlveda, socio de Peak Investment Fund Management y acusado de haber defraudado a al menos 155 inversionistas, fue extraditado a México el pasado mes de abril.

El Fiscal Javier Flores informó que, el acusado obtuvo una suspensión provisional de un juez de Tamaulipas, por lo que no han podido aprehenderlo y actualmente se encuentra en libertad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/solicita-fgr-formalmente-a-espana-la-extradicion-de-socio-de-peak-por-fraude-de-800-mdp-PI18017080

“Se hicieron todas las gestiones para realizar la extradición de la persona (Víctor Hugo Sepúlveda) que cuenta con una orden de aprehensión con nosotros”, precisó Flores en rueda de prensa.

“Llega bajo los efectos de una suspensión, promovido en el estado vecino de Tamaulipas, y actualmente (la Fiscalía) se encuentra combatiendo esa orden”.

Al confirmar que Sepúlveda llegó a México entre el 23 y el 25 de abril, el Fiscal reiteró que están a la espera de que se resuelva la suspensión provisional para poder ejecutar la orden de aprehensión que tienen pendiente.

“La persona llega aquí bajo los efectos de una suspensión, por lo que no se puede ejecutar la orden de aprehensión”, dijo.

“...Obviamente mientras no se resuelvan esos efectos del amparo, no podemos llevar a cabo la ejecución de la orden, ni conminarlo a la imputación ante el juzgado”.

El Norte publicó hoy que afectados por el fraude millonario de Peak Investment Fund Management aseguraron que Sepúlveda habría sido extraditado a México desde España el pasado 22 de abril.

La firma financiera, creada en el 2022 por Arturo González, tiene señalamientos por 800 millones de pesos por un fraude a personas de diferentes Estados, al prometer rendimientos muy superiores a los del mercado.

Hasta noviembre, la Fiscalía de Nuevo León había recibido 155 denuncias de inversionistas defraudados, por más de 251 millones de pesos.

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