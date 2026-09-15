‘Chocolate’, el binomio canino frena otro envío: Hallan una tonelada de cocaína en el AICM

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Chocolate’, el binomio canino frena otro envío: Hallan una tonelada de cocaína en el AICM
    Binomio canino ‘Chocolate’ en la detención de una tonelada de cocaína en el AICM. Gabinete de Seguridad de México
    ‘Chocolate’, el binomio canino frena otro envío: Hallan una tonelada de cocaína en el AICM
    Binomio canino ‘Chocolate’ en la detención de una tonelada de cocaína en el AICM. Gabinete de Seguridad de México

El canino que actúo en Tijuana, elementos de la SEMAR y Aduanas de México detectaron la droga oculta en un cargamento de café de tránsito internacional.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (AduanasMx) aseguraron aproximadamente una tonelada de cocaína en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La droga se encontraba oculta dentro de un cargamento declarado legalmente como café.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/designa-morena-a-cercano-a-mara-lezama-en-quintana-roo-OF23512408

A través de su red social X, el Gabinete de Seguridad de México, informó que el hallazgo fue posible gracias al trabajo de inspección de los agentes federales y el apoyo fundamental de un binomio canino especializado en la detección de sustancias ilícitas. El cargamento venía en ruta de tránsito internacional y pretendía cruzar la aduana aérea camuflado entre productos de consumo.

Este decomiso se suma a las recientes acciones de las autoridades en los principales puntos de entrada al país para frenar el tráfico de drogas. Todo el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/universidades-de-espana-cancelan-intercambios-con-morelos-tras-feminicidio-de-claudia-tacoronte-HF23517572

¿QUIÉN ES CHOCOLATE, EL BINOMIO CANINO DE APOYO?

‘Chocolate’ es un elemento canino K9 especializado en la detección de narcóticos que se ha consolidado como uno de los elementos clave de la SEMAR para desmantelar envíos ilícitos en aduanas estratégicas.

Apenas unos días antes de este hallazgo en la capital, ‘Chocolate’ ganó relevancia nacional tras interceptar un importante cargamento en la Aduana de Tijuana, Baja California. En donde dio alerta en la revisión de un camión de carga que supuestamente transportaba tunas, donde tras una inspección minuciosa, las autoridades localizaron aproximadamente 76 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de doble fondo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Narcotráfico
aduanas

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Semar
AICM

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Desgarrada

Desgarrada
Sheinbaum encabezará el Grito de Independencia a las 23:00 horas en el Zócalo; Intocable será el acto principal de la celebración.

Grito de Sheinbaum en el Zócalo Capitalino... ¿A qué hora es, calles cerradas y qué artistas se presentarán?
true

Morena se reparte Sinaloa... montada en Rocha

Se supervisarán tiendas de autoservicio, departamentales, tiendas de conveniencia; abarroteras, misceláneas y cremerías, entre otras más

Profeco pone en marcha operativo ‘Fiestas Patrias 2026’
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Tormenta a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Producción para el Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico anual desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos para mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios.

Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 24 mil pesos a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
Silvio Rodríguez mantiene desde 1975 una estrecha relación artística con el público mexicano.

Silvio Rodríguez regresará a México en 2027; ofrecerá conciertos en Monterrey, Guadalajara, Puebla y CDMX
El seleccionado mexicano niega de manera categórica cualquier vinculación con los hechos denunciados.

Polémica legal envuelve a Edson Álvarez: productor audiovisual anuncia acciones penales por supuesto fraude y secuestro