‘Chocolate’, el binomio canino frena otro envío: Hallan una tonelada de cocaína en el AICM

Elementos de la Secretaría de Marina ( SEMAR ) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (AduanasMx) aseguraron aproximadamente una tonelada de cocaína en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La droga se encontraba oculta dentro de un cargamento declarado legalmente como café.

A través de su red social X, el Gabinete de Seguridad de México, informó que el hallazgo fue posible gracias al trabajo de inspección de los agentes federales y el apoyo fundamental de un binomio canino especializado en la detección de sustancias ilícitas . El cargamento venía en ruta de tránsito internacional y pretendía cruzar la aduana aérea camuflado entre productos de consumo.

Este decomiso se suma a las recientes acciones de las autoridades en los principales puntos de entrada al país para frenar el tráfico de drogas. Todo el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

¿QUIÉN ES CHOCOLATE, EL BINOMIO CANINO DE APOYO?

‘Chocolate’ es un elemento canino K9 especializado en la detección de narcóticos que se ha consolidado como uno de los elementos clave de la SEMAR para desmantelar envíos ilícitos en aduanas estratégicas.

Apenas unos días antes de este hallazgo en la capital, ‘Chocolate’ ganó relevancia nacional tras interceptar un importante cargamento en la Aduana de Tijuana, Baja California. En donde dio alerta en la revisión de un camión de carga que supuestamente transportaba tunas, donde tras una inspección minuciosa, las autoridades localizaron aproximadamente 76 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de doble fondo.