Universidades de España cancelan intercambios con Morelos tras feminicidio de Claudia Tacoronte

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    Universidades de España cancelan intercambios con Morelos tras feminicidio de Claudia Tacoronte
    Las Universidades de Granada y de La Laguna, en Canarias, cancelaron su programa de movilidad con la UAEM. Cuartoscuro

La Universidad de Granada respondió hoy que no tenía conocimiento de los feminicidios anteriores ocurridos entre estudiantes de la UAEM

ESPAÑA.- El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, durante un intercambio académico en Morelos ha provocado en España la revisión de programas universitarios con la institución mexicana y reclamos de la familia para esclarecer las condiciones en las que la joven fue enviada a ese estado.

La Universidad de Granada (UGR), donde Tacoronte cursaba Educación Infantil, confirmó que canceló las estancias de tres estudiantes que tenían previsto viajar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante el próximo semestre y suspendió las cuatro plazas de movilidad que mantenía con esa institución. Los alumnos afectados podrán ser reubicados en otros destinos.

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La decisión se produjo después de que la familia de Claudia cuestionara que la universidad no hubiera advertido sobre los antecedentes de violencia contra estudiantes de la UAEM.

HERMANA DE ESTUDIANTE EXIGE EXPLICACIONES

Su hermana, Lara Tacoronte, reclamó explicaciones sobre por qué Claudia fue enviada a Morelos y dijo que sus padres tenían preocupación por la seguridad de la zona.

La UGR respondió hoy que no tenía conocimiento de los feminicidios anteriores ocurridos entre estudiantes de la UAEM y que para evaluar la seguridad del destino se basaba en las recomendaciones y actualizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

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La universidad señaló que la información disponible advertía sobre violencia en Morelos, pero no sobre los asesinatos registrados dentro de la comunidad universitaria.

El caso también provocó que la Universidad de La Laguna (ULL), en Canarias, cancelara su programa de movilidad con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La medida amplía las consecuencias académicas del asesinato más allá de Granada.

ESTUDIANTES DE LA UAB DECIDEN QUEDARSE EN MORELOS

En contraste, dos estudiantes españoles que actualmente se encuentran en la UAEM como parte de un programa de intercambio de la Universidad Autónoma de Barcelona decidieron permanecer en Morelos.

La universidad les ofreció apoyo y la posibilidad de regresar a España, además de asistencia psicológica y recomendaciones de seguridad, pero ambos optaron por continuar su estancia. La UAB, por ahora, no ha cancelado su programa con la institución mexicana.

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El Gobierno español también ha intervenido. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reclamó ayer que se esclarezca el asesinato y señaló que España mantiene contacto con las autoridades mexicanas.

Hoy, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, condenó el crimen, mientras la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que la Embajada y el Consulado español están movilizados para apoyar a la familia y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

UNIVERSIDADES EVALÚAN LA SEGURIDAD DE SUS DESTINOS DE INTERCAMBIO

En Canarias, de donde era originaria Claudia, el caso ha tenido especial repercusión. El Cabildo de Gran Canaria guardó hoy un minuto de silencio en memoria de la joven, mientras su familia continúa reclamando respuestas y justicia.

El caso ha puesto además bajo escrutinio en España los mecanismos con los que las universidades evalúan la seguridad de sus destinos de intercambio, particularmente después de que la UGR asegurara que desconocía los asesinatos previos de alumnas de la UAEM.

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Mientras unas instituciones han suspendido sus convenios, otras mantienen a sus estudiantes en Morelos con medidas de acompañamiento y seguridad.

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