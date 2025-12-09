Choque de camión urbano y vehículo particular deja seis heridos en Monterrey, NL

Autoridades de Monterrey atendieron a seis lesionados tras el choque entre un camión urbano y una camioneta en la colonia Independencia

Monterrey, Nuevo León.- Un choque de crucero entre un camión urbano y un vehículo particular dejó un saldo de 6 personas lesionadas, en Monterrey, Nuevo León, este martes.

Los hechos se registraron en el cruce de Jalisco y 5 de febrero en la colonia Independencia.

Los heridos son cinco mujeres y un hombre que resultaron con heridas leves y fueron atendidos por personal de Protección Civil de Nuevo León y la Cruz Roja.

PCNL indicó que los lesionados no requirieron traslado, por lo que esperaban a la aseguradora para los pases médicos.

Las unidades involucradas son un camión de la ruta Burócratas con placas de circulación A24499R y una camioneta Peugeot en color blanco. En el sitio se hizo cargo personal de Tránsito Monterrey.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

