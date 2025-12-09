Choque de camión urbano y vehículo particular deja seis heridos en Monterrey, NL

Monterrey, Nuevo León.- Un choque de crucero entre un camión urbano y un vehículo particular dejó un saldo de 6 personas lesionadas, en Monterrey, Nuevo León, este martes.

Los hechos se registraron en el cruce de Jalisco y 5 de febrero en la colonia Independencia.

Los heridos son cinco mujeres y un hombre que resultaron con heridas leves y fueron atendidos por personal de Protección Civil de Nuevo León y la Cruz Roja.

PCNL indicó que los lesionados no requirieron traslado, por lo que esperaban a la aseguradora para los pases médicos.

Las unidades involucradas son un camión de la ruta Burócratas con placas de circulación A24499R y una camioneta Peugeot en color blanco. En el sitio se hizo cargo personal de Tránsito Monterrey.