Choque en la carretera federal 15 en Nayarit deja 4 muertos y 20 heridos

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México
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    Choque en la carretera federal 15 en Nayarit deja 4 muertos y 20 heridos
    Choque de autobús y tráiler en la carretera federal 15, en Nayarit X

Los lesionados habían asistido a un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tepic

El choque de un autobús contra un tráiler mientras transitaban la carretera federal 15 en Rosamorada, Nayarit, ha dejado 4 muertos y 20 heridos.

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La Fiscalía de Nayarit ha lanzado un comunicado oficial sobre un accidente registrado el día 5 de septiembre por la noche en la carretera federal 15, a la altura de Rosamorada, donde el choque entre un autobús y un tráiler dejó cuatro muertos y 20 heridos.

De acuerdo con el reporte local, el accidente habría ocurrido por la invasión de uno de los carriles, lo que ocasionó un fuerte impacto frontal entre el autobús y el tráiler.

Por la fuerza del impacto los pasajeros quedaron prensados y las unidades de transporte destrozadas.

En el mismo comunicado, la Fiscalía del Estado de Nayarit informó que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos en los que ocurrieron el accidente.

$!Choque en la carretera federal 15 en Nayarit deja 4 muertos y 20 heridos

Fue de manera extraoficial que se dio a conocer que el grupo de pasajeros había acudido a un evento de la presidenta Sheinbaum en Tepic.

https://vanguardia.com.mx/noticias/cae-losa-tras-explosion-de-pirotecnia-en-temascalcingo-estado-de-mexico-9-muertos-y-decenas-de-heridos-NC23309411
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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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