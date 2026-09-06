$!Choque en la carretera federal 15 en Nayarit deja 4 muertos y 20 heridos

El choque de un autobús contra un tráiler mientras transitaban la carretera federal 15 en Rosamorada, Nayarit , ha dejado 4 muertos y 20 heridos.

La Fiscalía de Nayarit ha lanzado un comunicado oficial sobre un accidente registrado el día 5 de septiembre por la noche en la carretera federal 15, a la altura de Rosamorada, donde el choque entre un autobús y un tráiler dejó cuatro muertos y 20 heridos.

De acuerdo con el reporte local, el accidente habría ocurrido por la invasión de uno de los carriles, lo que ocasionó un fuerte impacto frontal entre el autobús y el tráiler.

Por la fuerza del impacto los pasajeros quedaron prensados y las unidades de transporte destrozadas.

En el mismo comunicado, la Fiscalía del Estado de Nayarit informó que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos en los que ocurrieron el accidente.