Gobierno va a la CIDH por muertes de mexicanos en centros de ICE; Sheinbaum busca audiencia

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobierno federal buscará una audiencia y presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Durante su conferencia matutina de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que el gobierno ya había informado que interpondría el recurso y señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dará mayores detalles sobre el trámite. “Sí, informamos aquí que se iba a poner una queja... lo está llevando el secretario de Relaciones Exteriores”, dijo.

La mandataria mencionó que, incluso, se ofreció una conferencia de prensa en Los Ángeles, California, y pidió que se informe sobre la queja que se está presentando, en tanto se amplía la información en una visita a la mañanera por parte del titular de la Cancillería. En el contexto inmediato, Roberto Velasco, entonces subsecretario para América del Norte de la SRE, informó el 25 de marzo que 13 personas mexicanas habían fallecido en Estados Unidos en operativos contra migrantes o bajo custodia del ICE.

En esa comunicación, Velasco indicó que la SRE manifestó su rechazo a estos hechos en 14 comunicaciones diplomáticas y afirmó que se trata de un tema “doloroso”, “desgarrador” e “inaceptable”, al referirse a los casos reportados. Como antecedente y en el plano institucional, la SRE sostuvo que agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática en algunos centros de detención en Estados Unidos, tras la muerte de dos connacionales en menos de un mes en el centro de Adelanto, California.

En ese marco, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, Vanessa Calva Ruiz, junto con cónsules titulares de la región y abogados de las familias de personas fallecidas en Adelanto, realizó una conferencia de prensa en el Consulado de México en Los Ángeles, donde se anunció la participación del Gobierno de México, mediante la figura de amicus curiae, en la demanda L.T. Mesrobian presentada el 26 de enero de 2026. En el panorama general, la Cancillería subrayó que presentará una solicitud de audiencia temática ante la CIDH sobre personas fallecidas en centros de detención de ICE, como parte de la ruta legal y diplomática anunciada por el gobierno federal.

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