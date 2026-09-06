Cinco años sin gas...y sin bienestar

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    Cinco años sin gas...y sin bienestar
    A cinco años de su creación, Gas Bienestar sigue lejos de la cobertura nacional y enfrenta pendientes en infraestructura y rentabilidad. VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

La empresa concentra su actividad en la Ciudad de México, donde atiende una fracción del mercado de gas LP

A cinco años de su creación, Gas Bienestar sigue lejos de la cobertura nacional y enfrenta pendientes en infraestructura y rentabilidad.

La empresa concentra su actividad en la Ciudad de México, donde atiende una fracción del mercado de gas LP, y aunque se estimaba que movería 19 mil cilindros diarios, en promedio, se calcula que la cifra está por debajo de los 10 mil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-gran-promesa-del-proyecto-de-gas-bienestar-esta-en-paralisis-operativa-KF23046826

Fue anunciada como una empresa de alcance nacional, pero representa apenas 5 por ciento de las unidades de reparto en la capital y 1.9 por ciento de las que circulan en el País, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Cuenta con 43 camiones en Iztapalapa para atender a unas 500 mil familias y tiene presencia en otras nueve demarcaciones, con alrededor de 200 unidades más, para un millón de hogares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gas-bienestar-lleva-tres-anos-con-ingresos-a-la-baja-CI18763753

Gas Bienestar también tiene pendientes en infraestructura: debía construir una planta de distribución en la carretera Jorobas-Tula, en Hidalgo; sin embargo, actualmente carga sus unidades en terminales de Pemex y no cuenta con autotanques para transportar combustible.

En su primer año de operación reportó una pérdida contable de 282 millones 452 mil pesos y gastos por mil 298 millones de pesos, según el reporte auditado de Pemex de 2023. En 2024, la petrolera le destinó 300 millones de pesos, pero a partir de ese año el Gobierno reservó su información financiera.

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