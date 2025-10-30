Cinco mil vapeadores asegurados por la Guardia Nacional en aeropuerto de Hermosillo

México
/ 30 octubre 2025
    Cinco mil vapeadores asegurados por la Guardia Nacional en aeropuerto de Hermosillo
    Cinco mil vapeadores asegurados por la Guardia Nacional en aeropuerto de Hermosillo FOTO: VANGUARDIA

El cargamento fue identificado por el equipo binomio canino, especializado en detección de drogas y sustancias ilícitas

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un lote de 5 mil 130 vapeadores con nicotina en una empresa de paquetería ubicada dentro del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

El decomiso se llevó a cabo como parte de las labores de inspección y prevención del delito que realizan en la terminal aérea.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Prohibieron los cigarrillos electrónicos y vapeadores en México?

De acuerdo con el reporte oficial, durante una revisión de rutina con apoyo de un binomio canino especializado en detección de drogas y sustancias prohibidas, los agentes identificaron 22 cajas que marcaron positivo a la presencia de algún tipo de sustancia ilícita.

Al realizar la inspección correspondiente, los efectivos federales constataron que los paquetes contenían dispositivos electrónicos para vapear, los cuales están prohibidos para su comercialización en México por contener nicotina.

El material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones para determinar el origen y destino del envío, así como las posibles responsabilidades legales derivadas.

TE PUEDE INTERESAR: Persiste venta de vapeadores en Saltillo pese a la prohibición

La Guardia Nacional reiteró su compromiso de combatir el tráfico y distribución de productos ilegales, así como de reforzar la seguridad en los aeropuertos del país.

Temas


Narcotráfico
Tráfico
vapeadores

Localizaciones


Hermosillo

Organizaciones


Guardia Nacional

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

