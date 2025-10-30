Cinco mil vapeadores asegurados por la Guardia Nacional en aeropuerto de Hermosillo

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un lote de 5 mil 130 vapeadores con nicotina en una empresa de paquetería ubicada dentro del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

El decomiso se llevó a cabo como parte de las labores de inspección y prevención del delito que realizan en la terminal aérea.

De acuerdo con el reporte oficial, durante una revisión de rutina con apoyo de un binomio canino especializado en detección de drogas y sustancias prohibidas, los agentes identificaron 22 cajas que marcaron positivo a la presencia de algún tipo de sustancia ilícita.

Al realizar la inspección correspondiente, los efectivos federales constataron que los paquetes contenían dispositivos electrónicos para vapear, los cuales están prohibidos para su comercialización en México por contener nicotina.