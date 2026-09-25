Sheinbaum señala a la educación como clave para combatir la inseguridad en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , aseguró que la educación es una de las principales herramientas para atender las causas relacionadas con la inseguridad y la delincuencia.

Durante su gira “Honestidad y Resultados”, realizada en la Expo Mundo Imperial de Acapulco como parte de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria sostuvo que ampliar las oportunidades educativas forma parte de las acciones de su administración para atender las causas de la violencia.

“La mejor vacuna contra la inseguridad y la delincuencia es la educación, por eso estamos haciendo más escuelas”, afirmó.

La presidenta vinculó esta estrategia con la construcción y ampliación de espacios educativos, al considerar que garantizar el acceso a la educación puede contribuir a generar mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

SHEINBAUM DESTACA PROGRAMAS DE BIENESTAR EN GUERRERO

Durante su visita a Guerrero, Sheinbaum también presentó cifras relacionadas con los Programas de Bienestar que reciben habitantes de la entidad.

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, alrededor de 1 millón 837 mil personas son beneficiarias de estos programas en Guerrero, con una inversión de aproximadamente 34 mil millones de pesos.

La mandataria también resaltó acciones realizadas en materia de infraestructura, salud y educación como parte de los avances que su gobierno ha impulsado en el estado.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agradeció la visita presidencial y las acciones realizadas en beneficio de los habitantes de la entidad.