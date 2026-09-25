Sheinbaum señala a la educación como clave para combatir la inseguridad en México
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La mandataria también destacó los programas sociales y las acciones de su gobierno en el estado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la educación es una de las principales herramientas para atender las causas relacionadas con la inseguridad y la delincuencia.
Durante su gira “Honestidad y Resultados”, realizada en la Expo Mundo Imperial de Acapulco como parte de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria sostuvo que ampliar las oportunidades educativas forma parte de las acciones de su administración para atender las causas de la violencia.
“La mejor vacuna contra la inseguridad y la delincuencia es la educación, por eso estamos haciendo más escuelas”, afirmó.
La presidenta vinculó esta estrategia con la construcción y ampliación de espacios educativos, al considerar que garantizar el acceso a la educación puede contribuir a generar mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.
SHEINBAUM DESTACA PROGRAMAS DE BIENESTAR EN GUERRERO
Durante su visita a Guerrero, Sheinbaum también presentó cifras relacionadas con los Programas de Bienestar que reciben habitantes de la entidad.
De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, alrededor de 1 millón 837 mil personas son beneficiarias de estos programas en Guerrero, con una inversión de aproximadamente 34 mil millones de pesos.
La mandataria también resaltó acciones realizadas en materia de infraestructura, salud y educación como parte de los avances que su gobierno ha impulsado en el estado.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agradeció la visita presidencial y las acciones realizadas en beneficio de los habitantes de la entidad.
SHEINBAUM REITERA QUE EL PUEBLO DECIDE SU DESTINO
Durante su discurso, la presidenta también hizo referencia a los “Sentimientos de la Nación” y destacó la importancia de la soberanía popular.
Sheinbaum afirmó que “sólo el pueblo puede determinar su destino” y sostuvo que ninguna potencia extranjera ni élite debe definir el rumbo del país.
En ese contexto, también cuestionó a gobiernos anteriores y se refirió a lo que calificó como fraudes electorales ocurridos durante el llamado periodo neoliberal.
La presidenta mencionó específicamente los casos de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre procesos electorales del pasado.
GUERRERO, PARTE DE LA GIRA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La visita a Guerrero forma parte de la gira nacional “Honestidad y Resultados”, mediante la cual Sheinbaum presenta avances de su administración en distintas entidades.
Guerrero se convirtió en el estado número 29 visitado durante este recorrido. De acuerdo con lo informado, todavía están pendientes Michoacán, Sonora y Ciudad de México, entidad donde está previsto el cierre de la gira el domingo 27 de septiembre.
Durante el encuentro, Evelyn Salgado destacó la unidad y la justicia social como parte de las prioridades de su administración y reconoció las acciones realizadas junto con el gobierno federal.
La mandataria estatal también resaltó la importancia de atender a los sectores con mayores necesidades y expresó su reconocimiento al pueblo de Guerrero.