Empresarios pierden confianza en México: indicador del Inegi hila 19 meses a la baja

CDMX.- La inseguridad pública, la incertidumbre interna y el complejo entorno internacional continuaron debilitando la confianza del sector empresarial en México. En noviembre, el Indicador Global de Opinión Empresarial del Inegi registró su nivel más bajo en casi tres años, al ubicarse en 48.3 puntos, acumulando 19 meses consecutivos a la baja.

El indicador, que integra la percepción de los sectores de manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros, retrocedió 3.2 unidades en comparación anual. Además, permaneció por noveno mes consecutivo por debajo del umbral de 50 puntos, lo que refleja un entorno generalizado de pesimismo económico.

De acuerdo con analistas, este deterioro responde a la desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) observada en el tercer trimestre, el bajo dinamismo en servicios y comercio, así como la incertidumbre que mantiene el comercio mundial. Para el cierre del año, se prevé que los empresarios mantengan una postura cauta frente a nuevas inversiones.

El sector construcción fue uno de los más afectados, con una caída anual de 3.2 puntos, acumulando 15 meses en terreno negativo. Cuatro de sus cinco componentes retrocedieron, especialmente el rubro que evalúa si es un buen momento para invertir, el cual registró un desplome anual de 7.9 puntos.

En el caso del comercio, la confianza cayó 4.2 unidades en noviembre, ligando nueve meses en terreno pesimista. Todos sus componentes retrocedieron, lo que se asocia a la debilidad del empleo, la cautela del consumo familiar y la vulnerabilidad del sector frente a la inseguridad.

La manufactura también mostró un deterioro significativo, con una baja anual de 3.5 puntos, igualmente con nueve meses en terreno negativo. El componente de inversión fue el más afectado, con una contracción de 7.6 unidades, influida por los aranceles estadounidenses y la incertidumbre sobre la renegociación del T-MEC.

El sector de servicios privados no financieros resultó el más resiliente, con una disminución anual de 2.6 puntos, y apenas dos meses por debajo de los 50 puntos. No obstante, cuatro de sus componentes también retrocedieron, destacando el relacionado con la situación actual de las empresas.

Este escenario confirma que los empresarios perciben que no es un buen momento para invertir. De acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de México, especialistas redujeron su expectativa de crecimiento del PIB de este año a 0.4%. Además, 56% considera que es un mal momento para invertir, 51% estima que el clima de negocios seguirá igual en los próximos seis meses y 20% prevé que empeorará. Con información de El Universal