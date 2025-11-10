$!Empresa Deacero alerta desde México a EU por acero chino

La empresa Deacero mostró su preocupación por las crecientes importaciones de hierro y acero procedentes de China.En los comentarios realizados a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), en el marco de las consultas previas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la empresa advirtió que se desplaza la producción de la región de Norteamérica.

“Deacero comparte la preocupación que Estados Unidos ha expresado respecto al uso que hace China de México y Canadá como plataformas de exportación para eludir los aranceles estadounidenses”.

“Esta práctica no solo priva a Estados Unidos de los ingresos provenientes de los aranceles aplicados a los productos chinos, sino que también priva a empresas norteamericanas sólidas como Deacero de oportunidades comerciales y cuota de mercado”, manifestó.

Deacero cada vez más compite con las importaciones procedentes de China (y con las importaciones chinas canalizadas a través de Malasia, Vietnam u otros terceros países) vendidas a precios dumping, con subsidios estatales y disfrutan de preferencias en el T-MEC por las reglas de origen, dijo.

“Las importaciones procedentes de China han aumentado rápidamente en México, lo que genera preocupación de que accedan al mercado estadounidense con transbordo a través de México”, detalló.

Agregó que las importaciones mexicanas de hierro y acero procedentes de China se duplicaron entre 2015 y 2023.

La Inversión Extranjera Directa (IED) china en México crece a una tasa promedio del 50 por ciento desde 2018 y en los parques industriales se duplicaron las empresas de ese país en los últimos tres años.

