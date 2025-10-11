Clara Brugada anuncia inversión récord: 173 mil mdp para la Ciudad de México

CDMX.- La Ciudad de México consolidó su papel como eje principal de atracción económica nacional, al captar una cartera de inversiones valorada en 173 mil millones de pesos, señaló la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un evento con empresarios.

De ese monto, 100 mil millones ya están en ejecución, según la mandataria capitalina. La Agencia de Inversiones local -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico- promueve actualmente un portafolio con 257 proyectos de inversión, resultado de más de 200 acciones de promoción.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Nelson Arturo, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Brugada afirmó que la Ciudad de México concentra alrededor del 60% de la inversión extranjera directa nacional, y destacó que la capital representa hasta el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Durante su presentación, también destacó que la ciudad registró un crecimiento de 36% en inversión extranjera directa con respecto al año anterior, aun durante periodos difíciles por tensiones arancelarias.

TE PUEDE INTERESAR: Tras explosión de una planta de explosivos en Tennessee hay 19 personas desaparecidas

En el ámbito laboral, mencionó que de enero a septiembre de 2025 se generaron más de 69 mil empleos formales, alcanzando un nivel de ocupación del 96% de la población económicamente activa, cifra sin precedentes en 14 años.

Para reforzar el desarrollo urbano e infraestructura, Brugada anunció un programa de repavimentación de 3.5 millones de metros cuadrados, con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos distribuida en 52 contratos, con ejecución nocturna para evitar afectar la movilidad diurna.

TE PUEDE INTERESAR: Niños y adultos mayores quedan atrapados en inundaciones de Veracruz tras lluvias intensas: ‘¡Resiste!’

Dentro de su estrategia de desarrollo territorial, la mandataria enfatizó que el programa “Territorios de Paz e Igualdad” busca reducir la desigualdad en zonas periféricas, como Tláhuac y Xochimilco, donde habitantes pierden hasta cuatro horas de traslado diario.

Adicionalmente, presentó un plan de reordenamiento del comercio en el Centro Histórico, orientado a combinar el derecho a transitar con espacios dignos de trabajo, en coordinación con comerciantes, instituciones culturales y dependencias locales.

El secretario federal de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo presente y destacó las oportunidades que brinda la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes para impulsar aún más el crecimiento económico de la Ciudad de México. Con información de Agencias