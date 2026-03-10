Clara Brugada confirma 3 muertos por colapso de edificio en CDMX

Tres trabajadores murieron y uno más resultó hospitalizado tras el colapso de un edificio en San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la Ciudad de México. Tras el accidente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Durante una conferencia de prensa este martes, la mandataria capitalina afirmó que el proceso deberá realizarse con transparencia y con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

“Ya la Fiscalía General de Justicia inició una investigación sobre los hechos, el Gobierno de la Ciudad de México expresa la voluntad de que esta investigación, como todas, se conduzca con transparencia y se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias para deslindar todas las responsabilidades necesarias y sobre todo atender a las familias y a cumplir con la reparación integral del daño”.