Clara Brugada confirma 3 muertos por colapso de edificio en CDMX
La jefa de Gobierno también adelantó que solicitará a todas las alcaldías capitalinas fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia en los trabajos de demolición
Tres trabajadores murieron y uno más resultó hospitalizado tras el colapso de un edificio en San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la Ciudad de México. Tras el accidente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
Durante una conferencia de prensa este martes, la mandataria capitalina afirmó que el proceso deberá realizarse con transparencia y con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
“Ya la Fiscalía General de Justicia inició una investigación sobre los hechos, el Gobierno de la Ciudad de México expresa la voluntad de que esta investigación, como todas, se conduzca con transparencia y se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias para deslindar todas las responsabilidades necesarias y sobre todo atender a las familias y a cumplir con la reparación integral del daño”.
Brugada señaló que cuando se cuente con los resultados de los peritajes y con información sobre las causas del derrumbe, estos datos serán dados a conocer públicamente.
Asimismo, explicó que los trámites promovidos por los propietarios del inmueble ante la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México para la demolición se realizaron conforme a las disposiciones legales vigentes.
FORTALECERÁN VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE DEMOLICIONES EN LA CDMX
La jefa de Gobierno también adelantó que solicitará a todas las alcaldías capitalinas fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia en los trabajos de demolición dentro de sus respectivas atribuciones.
Finalmente, indicó que su administración ya mantiene contacto con las familias de las tres personas fallecidas y con el trabajador que resultó lesionado, además de que se les brindó apoyo para presentar la denuncia correspondiente y establecer comunicación con la empresa propietaria del inmueble.
