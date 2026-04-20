Clara Brugada despide a 3 funcionarios por presunta negligencia en caso de Edith Guadalupe

El 20 de abril se reportó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se despidió a 3 funcionarios, tras las investigaciones del feminicidio de Edith Guadalupe.

El feminicidio de Edith Guadalupe ha causado un cuestionamiento sobre la efectividad de las autoridades al atender las denuncias de desaparición o posible secuestro, ya que elementos de la Fiscalía en la Ciudad de México acudieron al edificio reportado tras dos días de haberse denunciado el incidente.

Los familiares de Edith Guadalupe denunciaron el incidente en la noche del 15 de abril, y las autoridades acudieron al edificio en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX.

‘Es muy lamentable esta situación y la ciudadanía tiene que saber que se está actuando al respecto. No es un tema que se esté soslayando o que se quiera tapar, inmediatamente fueron suspendidos, y tendrán que enfrentar todas las consecuencias de su actuar.

‘Lo importante aquí es que en esta ciudad no podemos permitir que haya impunidad ni que haya corrupción al respecto. Eso nos lleva también a nosotros como gobierno a tomar medidas para vigilar más de toda la actuación que se tenga que hacer al respecto, para que cuando haya cualquier denuncia de cualquier persona desaparecida, de inmediato se actúe’ enfatizó Clara Brugada.