Clara Brugada despide a 3 funcionarios por presunta negligencia en caso de Edith Guadalupe
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Elementos de la Fiscalía detallan sobre causa de muerte del feminicidio de Edith Guadalupe en la alcaldía de Benito Juárez
El 20 de abril se reportó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se despidió a 3 funcionarios, tras las investigaciones del feminicidio de Edith Guadalupe.
El feminicidio de Edith Guadalupe ha causado un cuestionamiento sobre la efectividad de las autoridades al atender las denuncias de desaparición o posible secuestro, ya que elementos de la Fiscalía en la Ciudad de México acudieron al edificio reportado tras dos días de haberse denunciado el incidente.
Los familiares de Edith Guadalupe denunciaron el incidente en la noche del 15 de abril, y las autoridades acudieron al edificio en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX.
‘Es muy lamentable esta situación y la ciudadanía tiene que saber que se está actuando al respecto. No es un tema que se esté soslayando o que se quiera tapar, inmediatamente fueron suspendidos, y tendrán que enfrentar todas las consecuencias de su actuar.
‘Lo importante aquí es que en esta ciudad no podemos permitir que haya impunidad ni que haya corrupción al respecto. Eso nos lleva también a nosotros como gobierno a tomar medidas para vigilar más de toda la actuación que se tenga que hacer al respecto, para que cuando haya cualquier denuncia de cualquier persona desaparecida, de inmediato se actúe’ enfatizó Clara Brugada.
En un comunicado, la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, reconoció que los elementos de la institución debieron acudir al inmueble tras la primera denuncia de los familiares de Edith Guadalupe. Consideró que la ‘omisión fue inaceptable’.
Hasta el momento, se tiene en custodia a Juan Jesús ‘N’ como presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, sin embargo, los familiares del detenido afirman que sus declaraciones fueron ‘forzadas’ por elementos de la policía.
REVELAN CAUSA DE MUERTE DEL CASO DE EDITH GUADALUPE
El cuerpo de Edith Guadalupe fue encontrado en una bolsa negra en el interior del inmueble en la alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México reveló que la causa de muerte fue por apuñalamiento en el tórax, posiblemente, por un desarmador.
Bertha Alcalde Luján, titular de la dependencia, detalló esta prueba como parte del caso en contra de Juan Jesús ‘N’ por el feminicidio de la víctima.
‘Se presume que (el cuerpo) se ocultó el 16 de abril en la madrugada durante los del sistema de videovigilancia, en tres intervalos específicos, a las 05:35 horas, consistente con la manipulación deliberada del sistema (...) Esto se hizo con la finalidad de ocultar el traslado disposición del cuerpo y el ocultamiento de diversos objetos relacionados con los hechos’ informó Bertha Alcalde Luján.