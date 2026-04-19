Denuncian posible amenaza a Juan Jesús ‘N’ para declararse culpable del feminicidio de Edith Guadalupe

La familia de Juan Jesús ‘N’, vigilante del edificio de Avenida Revolución 829 y quien fue detenido como presunto feminicida de Edith Guadalupe Valdés, teme que haya sido obligado a aceptar su culpabilidad y esté amenazado, ya que fue golpeado tras su captura y que presentarán un video como prueba para demostrar su inocencia. Durante el sábado se llevó a cabo la audiencia inicial en los juzgados orales de la colonia Doctores, donde el juez de Control a cargo del caso calificó de legal la detención y se le dictó prisión preventiva, por lo que Juan Jesús permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juzgador otorgó la duplicidad del término constitucional, a petición de la defensa de Juan Jesús ‘N’, por lo que será hasta el miércoles 22 de abril cuando se defina si es vinculado o no a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Edith Guadalupe. “Queremos justicia tanto como para Edith Guadalupe como para mi hijo, porque yo, como comento, yo como madre digo ¿cómo mi hijo va a hacer un delito así y volver a regresar?, ¿no?, o sea, es ilógico. A mi hijo yo lo conozco, es un niño que es muy conocido, es muy noble, es muy amiguero, o sea, es incapaz de hacer algo así”, expresó la madre de Juan Jesús para el medio de comunicación El Universal.

La madre del detenido dijo que su hijo es un chivo expiatorio: “Mi hijo es inocente, está golpeado, tiene miedo. Todas las pruebas que según ellos tienen no son verdaderas. Yo quiero que se haga justicia”, dijo la madre de Juan Jesús para el diario Reforma. “Una de nuestras preocupaciones es que esté amenazado y lo estén obligando a declararse culpable”, dijo al mismo medio de comunicación Emmanuel, el hermano mayor del detenido.

El abogado del imputado, Julián González, señaló que cuenta con un video en el que aparece una persona que ingresó al edificio donde fue encontrado el cuerpo de Edith Guadalupe, en compañía de una mujer a quien le realiza tocamientos. De acuerdo con la familia, dicho video fue proporcionado por el joven detenido, y el sujeto que aparece entró al inmueble de avenida Revolución número 829 en varias ocasiones con distintas mujeres.

El abogado señaló que Juan Jesús fue golpeado tras haber sido detenido, la noche del viernes. “También encontramos que tiene signos de que fue golpeado. Entonces voy a hablar con él a efectos (...) de poder meter un protocolo por tortura”. A la salida de la audiencia, el defensor aseguró que no pudo hablar mucho con su cliente, por lo que lo visitará en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. “Sí, tiene unos golpes, pero le comento, al momento de quererle decir el motivo del por qué, lo noté un poco nervioso y ya no insistí”, dijo el abogado Julián González para El Universal.

FEMINICIDIO DE EDITH GUADALUPE Edith Guadalupe Valdés Zaldívar acudió al inmueble de avenida Revolución por una oferta laboral, indicó su familia, el 15 de abril. Familiares de Edith Guadalupe reportaron su desaparición el mismo 15 de abril, luego de que la joven no regresara a su domicilio tras acudir a la cita laboral. De acuerdo con sus testimonios, ante la falta de información inicial, solicitaron acceso a cámaras de vigilancia del C5 y de sistemas vecinales, con lo que lograron reconstruir la ruta seguida por la joven hasta el inmueble.

Posteriormente, familiares y personas cercanas realizaron manifestaciones y bloqueos en calles de la zona para exigir la agilización de la búsqueda. Una familiar indicó que personal del edificio, ubicado sobre avenida Revolución, negó inicialmente haber visto a la joven, pese a la existencia de registros en video que mostraban su ingreso. Su desaparición quedó reportada un día después y su cuerpo hallado la madrugada del 17 de abril en el sótano de dicho inmueble.

Ese viernes, familiares y amigos de Edith Guadalupe velaron su cuerpo en una ceremonia privada realizada en un inmueble de Iztapalapa. Juan Jesús, de 24 años, es originario del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Y, según indicó la familia, tenía tres meses trabajando como vigilante del edificio ubicado en avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez, donde se encontró el cuerpo de Edith. Juan Jesús fue detenido la noche del viernes 17 de abril por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe.

“Las primeras indagatorias indican que Juan Jesús ‘N’ golpeó y atacó a la víctima, con un desarmador, en múltiples ocasiones privándola de la vida. Posteriormente ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena”, informó la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján a través de un video. VIDEO DE ACOSO EN EDIFICIO COMO DEFENSA DE JUAN JESÚS ‘N’ Un video obtenido por el medio de comunicación Reforma muestra a dicho habitante accediendo al elevador con una mujer de unos 20 años. En un momento, él intenta besarla, pero ella se voltea y cuando se abren las puertas del elevador él la toca de manera sexual, lo que provoca que la mujer se haga a un lado.

El material sería usado por la defensa de Juan Jesús ‘N’, vigilante del edificio, para intentar demostrar que fue inculpado y que no está relacionado con el feminicidio de Edith.

“Hay un video que el propio acusado les mandó días antes de un sujeto en el elevador al cual sube a una dama, le da un beso y le acaricia las partes traseras que coincidirá con una persona que tiene tendencia a molestar a las mujeres o agredirlas sexualmente. lo presentaremos en la siguiente audiencia”, señaló el abogado Julián Octavio González. Ayer, el Juez de Control calificó de legal la detención de Juan Jesús ‘N’ y dictó la duplicidad de término por el feminicidio.

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