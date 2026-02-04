Clara Brugada rechaza llamar ‘pacto de silencio’ a propuesta de acuerdo con medios: ‘Son mentiras’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 febrero 2026
    Clara Brugada rechaza llamar ‘pacto de silencio’ a propuesta de acuerdo con medios: ‘Son mentiras’
    Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, rechazó haber solicitado un ‘pacto de silencio’. EFE

Clara Brugada se mantuvo firme en que debería haber un diálogo con medios de comunicación sobre ética periodística y la relación que se tiene con el gobierno

“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja”, dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante un discurso el pasado 3 de enero.

Tras estas palabras, se divulgó que la mandataria habría solicitado un “pacto de silencio”, algo que fue abiertamente cuestionado y criticado por los ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Jefa de Gobierno “pacto de silencio” con medios en CDMX

No obstante, 24 horas después de la declaración, Brugada corrigió: “Ni pactos de silencio ni censura en la Ciudad de México”. Asimismo, reiteró que la supuesta solicitud de censura “son mentiras”.

CLARA BRUGADA RECHAZA PRESUNTO ‘PACTO DE SILENCIO’

“Empiezo diciendo: ni pacto de silencio ni censura, y son mentiras, son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación, que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio ante el tema que estuvimos el día de ayer discutiendo”, dijo durante el evento de ‘Rehabilitación del Embarcadero Cuemanco’.

Pese a esto, Brugada se mantuvo firme en que se necesita un diálogo abierto sobre la ética periodística y la relación entre los medios de comunicación y el gobierno: “En esta ciudad hay plenas libertades y derechos, no hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística como antes ocurría”.

“Tenemos siempre que recordar que los medios de comunicación tienen una función histórica, que es, además de difundir, también han sido importantes críticos al poder político y eso se respeta. Y este gobierno de la Ciudad de México respetará el papel de los medios de comunicación y su posición crítica, pero una cosa distinta es que los medios de comunicación se conviertan en agentes difusores de mentiras o de desinformación”, indicó.

NOTA ROJA INCREMENTA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: CLARA BRUGADA

Durante la presentación de estadísticas de percepción de inseguridad, Clara Brugada relacionó las cifras con el consumo de noticias por parte de la ciudadanía, derivado de encuestas aplicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

“Las preguntas que hace esta encuesta, pues es también cómo se siente la población. Si estas preguntas que hace la encuesta del INEGI lo hacen en un ambiente en donde todos los días los medios de comunicación hablan sobre los temas de inseguridad, la percepción que se genera en la ciudadanía, pues es esa. Si te das cuenta, en una de las preguntas [...] sobre en qué se basa la percepción de la población, y más del 60% de la población habla que se entera de seguridad por televisión. Y si tenemos canales que se dedican a estar hablando del tema de inseguridad, pues ¿qué es lo que le estamos generando a la población?”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum afirma que bajaron los homicidios en Sinaloa que ocasionó la captura de ‘El Mayo’ y critica de nuevo a Calderón

Agregó que “Ni siquiera son las redes, es la gente se entera por la televisión sobre el tema de seguridad. Y entonces influye mucho. Mira cómo está en la disminución real de los delitos de todas las alcaldías. En todas hay una disminución del delito. [...] sería muy bueno, un gran acuerdo con todos los medios de comunicación, que le bajáramos a la nota roja, ¿no? Porque la nota roja sabemos que es lo que atrae a los medios, porque la gente pues ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea, ¿no?”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Censura
Inseguridad
Medios De Comunicación

Localizaciones


CDMX

Personajes


Clara Brugada

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028