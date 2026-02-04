Clara Brugada rechaza llamar ‘pacto de silencio’ a propuesta de acuerdo con medios: ‘Son mentiras’

“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja”, dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante un discurso el pasado 3 de enero. Tras estas palabras, se divulgó que la mandataria habría solicitado un “pacto de silencio”, algo que fue abiertamente cuestionado y criticado por los ciudadanos. TE PUEDE INTERESAR: Pide Jefa de Gobierno “pacto de silencio” con medios en CDMX No obstante, 24 horas después de la declaración, Brugada corrigió: “Ni pactos de silencio ni censura en la Ciudad de México”. Asimismo, reiteró que la supuesta solicitud de censura “son mentiras”. CLARA BRUGADA RECHAZA PRESUNTO ‘PACTO DE SILENCIO’ “Empiezo diciendo: ni pacto de silencio ni censura, y son mentiras, son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación, que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio ante el tema que estuvimos el día de ayer discutiendo”, dijo durante el evento de ‘Rehabilitación del Embarcadero Cuemanco’. Pese a esto, Brugada se mantuvo firme en que se necesita un diálogo abierto sobre la ética periodística y la relación entre los medios de comunicación y el gobierno: “En esta ciudad hay plenas libertades y derechos, no hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística como antes ocurría”.

“Tenemos siempre que recordar que los medios de comunicación tienen una función histórica, que es, además de difundir, también han sido importantes críticos al poder político y eso se respeta. Y este gobierno de la Ciudad de México respetará el papel de los medios de comunicación y su posición crítica, pero una cosa distinta es que los medios de comunicación se conviertan en agentes difusores de mentiras o de desinformación”, indicó. NOTA ROJA INCREMENTA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: CLARA BRUGADA Durante la presentación de estadísticas de percepción de inseguridad, Clara Brugada relacionó las cifras con el consumo de noticias por parte de la ciudadanía, derivado de encuestas aplicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): “Las preguntas que hace esta encuesta, pues es también cómo se siente la población. Si estas preguntas que hace la encuesta del INEGI lo hacen en un ambiente en donde todos los días los medios de comunicación hablan sobre los temas de inseguridad, la percepción que se genera en la ciudadanía, pues es esa. Si te das cuenta, en una de las preguntas [...] sobre en qué se basa la percepción de la población, y más del 60% de la población habla que se entera de seguridad por televisión. Y si tenemos canales que se dedican a estar hablando del tema de inseguridad, pues ¿qué es lo que le estamos generando a la población?”.