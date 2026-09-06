Arranca elección de 2027 entre dudas y división

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    Arranca elección de 2027 entre dudas y división
    El proceso electoral de 2027, en el que se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y mil 802 Alcaldías, entre otros cargos, arranca esta semana. CRISANTA ESPINOSA AGUILAR | CUARTOSCURO
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Al INE y al TEPJ, los envuelve la sombra de la desconfianza, por su cercanía con Morena

El proceso electoral de 2027, en el que se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y mil 802 Alcaldías, entre otros cargos, arranca esta semana entre riesgos, preocupaciones y retos en materia de seguridad y certeza electoral.

Al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial, los envuelve la sombra de la desconfianza, por su cercanía con Morena.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/de-cara-a-eleccion-de-2027-ven-debilitamiento-en-controles-del-ine-DK23292247

El primero está dominado por seis consejeros, de los 11 que conforman el Consejo General, palomeados por el partido oficial. El último inicia incompleto, sin dos de sus siete magistraturas.

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, asegura que sí existe preocupación sobre la autonomía de las autoridades electorales rumbo al 2027.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

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