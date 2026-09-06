Arranca elección de 2027 entre dudas y división

El proceso electoral de 2027, en el que se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y mil 802 Alcaldías, entre otros cargos, arranca esta semana entre riesgos, preocupaciones y retos en materia de seguridad y certeza electoral.

Al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial, los envuelve la sombra de la desconfianza, por su cercanía con Morena.