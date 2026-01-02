Claudia Sheinbaum confirma a Víctor Hugo Borja como nuevo titular de Cofepris

“Es una institución muy importante, ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud ”, señaló.

De acuerdo con Sheinbaum, la designación fue realizada por el secretario de Salud. La mandataria subrayó la importancia estratégica del organismo, encargado de la regulación y autorización de medicamentos, alimentos y otros insumos relacionados con la salud.

Tras la reanudación de la conferencia de prensa matutina de este viernes, suspendida momentáneamente por la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el nombramiento de Víctor Hugo Borja como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ).

SHEINBAUM RECUERDA REESTRUCTURACIÓN DE LA COFEPRIS DURANTE SEXENIO DE AMLO

Sheinbaum recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo una revisión profunda de Cofepris con el fin de atender irregularidades y mejorar sus procesos internos.

En ese contexto, destacó que actualmente se han implementado mecanismos para reducir los tiempos de aprobación, con el objetivo de hacer más eficiente el funcionamiento del organismo y fortalecer su contribución al desarrollo del país.

¿QUIÉN ES VÍCTOR HUGO BORJA? TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Víctor Hugo Borja es originario de Guayameo, Guerrero. Cursó la carrera de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Posteriormente realizó maestrías en Salud Pública y en Ciencias en Epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública.

Obtuvo el Doctorado en Epidemiología por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos. Su trayectoria ha sido reconocida en ámbitos epidemiológicos y de salud ambiental, así como por su divulgación científica y aportaciones a la salud pública.

Borja ha publicado 96 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, además de 10 capítulos de libros y la edición de dos obras especializadas.

Entre sus principales líneas de investigación destacan los efectos de la calidad del aire en la Ciudad de México. De acuerdo con los registros académicos citados en su perfil, estos trabajos acumulan más de 1,500 citas en literatura científica y han sido considerados en evaluaciones de riesgo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Ambiental Metropolitana y en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas de calidad del aire.

También ha desarrollado estudios sobre los efectos en la salud de contaminantes como plaguicidas y metales, que han sido referenciados en investigaciones internacionales.

QUÉ FUNCIÓN TIENE LA COFEPRIS EN MÉXICO

La Cofepris es el organismo responsable de supervisar, autorizar y regular actividades y productos vinculados con insumos para la salud, medicamentos, vacunas, alimentos, bebidas, dispositivos médicos y tabaco, entre otros sectores estratégicos.

Con el nombramiento de Borja, el gobierno federal busca dar continuidad a los procesos de evaluación y vigilancia sanitaria, así como reforzar los esquemas de transparencia y eficiencia administrativa dentro de la institución.

Durante la conferencia, Sheinbaum reiteró la relevancia de Cofepris en la protección de la salud pública y la importancia de que sus procesos se mantengan bajo criterios técnicos y regulatorios.