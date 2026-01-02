Claudia Sheinbaum niega recortes a universidades públicas y afirma diálogo permanente con estados

Durante la conferencia de prensa de este viernes 2 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre presuntos recortes presupuestales a universidades públicas de los estados. La mandataria negó que se estén realizando reducciones de recursos y aseguró que su gobierno mantiene comunicación permanente con las instituciones de educación superior.

Al responder a los cuestionamientos, Sheinbaum afirmó:

“No hay recortes, no hay recortes en las universidades públicas. Ahí está muy activo el subsecretario de educación superior, Ricardo Villanueva, él fue rector de la UDG. Pues evidentemente conoce la situación de las universidades.”

La presidenta señaló que, si bien algunas universidades atraviesan problemas financieros relacionados con sus sistemas de pensiones, el gobierno federal trabaja en propuestas de apoyo y soluciones viables, respetando la autonomía universitaria.

SHEINBAUM SEÑALA AUSTERIDAD SIN AFECTAR FUNCIONES SUSTANTIVAS

Sheinbaum subrayó que su administración impulsa esquemas de austeridad administrativa dentro de las universidades estatales, sin que esto implique afectaciones a áreas académicas o de investigación:

“Las universidades tienen algunos problemas con su régimen de pensiones y algunos temas que se está apoyando a ver de qué manera puede avanzarse en su solución y al mismo tiempo estamos eh obviamente hay autonomía en las universidades estatales, pero buscando que también haya un programa de austeridad en las universidades que no tiene que ver evidentemente con sus funciones sustantivas, ni con educación, ni con investigación, ni con difusión de la cultura, sino con otros temas relacionados con la propia burocracia universitaria, que permita que haya recursos de las propias universidades, pues destinados a las funciones sustantivas. Entonces, está trabajando de manera respetuosa y avanzando en estos temas, pero no hay recortes.”

UNIVERSIDADES CON MAYOR PRESIÓN FINANCIERA HAN RECIBIDO APOYO

La presidenta también mencionó que algunas instituciones han requerido apoyos adicionales, particularmente hacia el cierre de año:

“Hay algunas universidades con más problemas que incluso al finalizar el año se les apoyó, como en el caso de la Universidad de Morelos eh y algunas otras.”

Sin entrar en detalles sobre los montos asignados, Sheinbaum reiteró que el objetivo es garantizar la continuidad de las actividades académicas y administrativas, además de mantener diálogo permanente con rectores y autoridades educativas.

SEGUIMIENTO DESDE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Sheinbaum destacó el papel del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, ex rector de la Universidad de Guadalajara (UDG), en la interlocución con las universidades estatales y en la búsqueda de soluciones financieras para las instituciones que enfrentan dificultades.

En los últimos años, diversas universidades públicas estatales han reportado tensiones presupuestales, derivadas de compromisos laborales, pagos de pensiones, gastos administrativos y déficit estructurales. El gobierno federal ha reiterado que el respeto a la autonomía universitaria se mantendrá, acompañado de políticas de racionalización del gasto.

Hasta el momento, no se han anunciado modificaciones generales al presupuesto asignado a las universidades públicas estatales, mientras continúan los trabajos de coordinación entre autoridades federales y locales.