Claudia Sheinbaum niega recortes a universidades públicas y afirma diálogo permanente con estados

México
/ 2 enero 2026
    Claudia Sheinbaum niega recortes a universidades públicas y afirma diálogo permanente con estados
    La presidenta aseguró que no hay reducciones presupuestales a universidades públicas estatales y que su gobierno trabaja en soluciones financieras respetando la autonomía universitaria. CUARTOSCURO

Claudia Sheinbaum señaló que las universidades no enfrentan recortes federales y que se impulsa austeridad administrativa sin afectar educación ni investigación

Durante la conferencia de prensa de este viernes 2 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre presuntos recortes presupuestales a universidades públicas de los estados. La mandataria negó que se estén realizando reducciones de recursos y aseguró que su gobierno mantiene comunicación permanente con las instituciones de educación superior.

Al responder a los cuestionamientos, Sheinbaum afirmó:

“No hay recortes, no hay recortes en las universidades públicas. Ahí está muy activo el subsecretario de educación superior, Ricardo Villanueva, él fue rector de la UDG. Pues evidentemente conoce la situación de las universidades.”

La presidenta señaló que, si bien algunas universidades atraviesan problemas financieros relacionados con sus sistemas de pensiones, el gobierno federal trabaja en propuestas de apoyo y soluciones viables, respetando la autonomía universitaria.

TE PUEDE INTERESAR: Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO)

SHEINBAUM SEÑALA AUSTERIDAD SIN AFECTAR FUNCIONES SUSTANTIVAS

Sheinbaum subrayó que su administración impulsa esquemas de austeridad administrativa dentro de las universidades estatales, sin que esto implique afectaciones a áreas académicas o de investigación:

“Las universidades tienen algunos problemas con su régimen de pensiones y algunos temas que se está apoyando a ver de qué manera puede avanzarse en su solución y al mismo tiempo estamos eh obviamente hay autonomía en las universidades estatales, pero buscando que también haya un programa de austeridad en las universidades que no tiene que ver evidentemente con sus funciones sustantivas, ni con educación, ni con investigación, ni con difusión de la cultura, sino con otros temas relacionados con la propia burocracia universitaria, que permita que haya recursos de las propias universidades, pues destinados a las funciones sustantivas. Entonces, está trabajando de manera respetuosa y avanzando en estos temas, pero no hay recortes.”

UNIVERSIDADES CON MAYOR PRESIÓN FINANCIERA HAN RECIBIDO APOYO

La presidenta también mencionó que algunas instituciones han requerido apoyos adicionales, particularmente hacia el cierre de año:

“Hay algunas universidades con más problemas que incluso al finalizar el año se les apoyó, como en el caso de la Universidad de Morelos eh y algunas otras.”

Sin entrar en detalles sobre los montos asignados, Sheinbaum reiteró que el objetivo es garantizar la continuidad de las actividades académicas y administrativas, además de mantener diálogo permanente con rectores y autoridades educativas.

TE PUEDE INTERESAR: Elimina Claudia Sheinbaum decreto para regularizar ‘autos chocolate’

SEGUIMIENTO DESDE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Sheinbaum destacó el papel del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, ex rector de la Universidad de Guadalajara (UDG), en la interlocución con las universidades estatales y en la búsqueda de soluciones financieras para las instituciones que enfrentan dificultades.

En los últimos años, diversas universidades públicas estatales han reportado tensiones presupuestales, derivadas de compromisos laborales, pagos de pensiones, gastos administrativos y déficit estructurales. El gobierno federal ha reiterado que el respeto a la autonomía universitaria se mantendrá, acompañado de políticas de racionalización del gasto.

Hasta el momento, no se han anunciado modificaciones generales al presupuesto asignado a las universidades públicas estatales, mientras continúan los trabajos de coordinación entre autoridades federales y locales.

Temas


Austeridad
Educación
recortes federales

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México: Corazón roto

México: Corazón roto
true

13 muertos, ¡y AMLO ni el pésame!
Un temblor de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en la CDMX y provocó evacuaciones preventivas mientras autoridades revisan posibles afectaciones.

Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México
La abogada de inmigración Raquel M. Kuronen dijo a EL UNIVERSAL que esta “cacería de migrantes” en Estados Unidos es inédita,.

Esperan que se incremente en EU cacería de migrantes
La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas oficiales de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria rumbo al ciclo escolar 2026-2027.

Calendario SEP 2026... Esta es la fecha exacta de preinscripción a prescolar, primaria y secundaria
Desde muchos foros en Internet se mantiene que las estelas de condensación de los aviones son en realidad pruebas de la dispersión de productos químicos o biológicos tóxicos.

¿Qué son los chemtrails?... las misteriosas líneas en el cielo que supuestamente modifican el clima y provocan enfermedades

Drama. El actor de ‘Hombres de Negro’ enfrenta un nuevo proceso legal mientras persisten las controversias que rodean su vida personal y su matrimonio con Jada Pinkett Smith.

Nueva demanda sacude a Will Smith: lo acusan de acoso, represalias y despido injustificado
Rafael Durán Martínez gritó a lo alto el gol con el que le dio el triunfo al Macarthur FC y se convirtió en el primer mexicano en anotar en el 2026.

Rafael Durán hace historia: primer mexicano en anotar en 2026 y da el triunfo al Macarthur FC en Australia