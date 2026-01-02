Claudia Sheinbaum descarta ‘crispación social’ y ve innecesaria una tregua de protestas rumbo al Mundial 2026

    Sheinbaum afirmó que no observa tensión social en México y consideró innecesario llamar a una tregua de manifestaciones durante el Mundial 2026, señalando que la protesta es parte de la vida democrática. CUARTOSCURO

Sheinbaum señaló en conferencia que no prevé conflictos sociales durante el Mundial 2026 y aseguró que su gobierno respeta el derecho a la manifestación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada durante su conferencia de prensa matutina sobre la posibilidad de solicitar una “tregua” a organizaciones y grupos que realizan manifestaciones o paros recurrentes, ante la proximidad del Mundial de Futbol 2026, del cual México será una de las sedes.

La pregunta planteó la posibilidad de que, durante el evento deportivo, se registrara algún tipo de “crispación social” derivada de protestas, por lo que se le consultó si consideraría llamar a una pausa temporal a dichas movilizaciones.

RECUERDAN LA ‘TREGUA OLÍMPICA DE 1968’

Durante la conferencia, el comunicador Carlos Pozos Soto, conocido como ‘Lord Molécula’, hizo referencia al movimiento estudiantil de 1968 y a la decisión del Consejo Nacional de Huelga de declarar una tregua durante los Juegos Olímpicos de ese año.

Recordó que, según los acuerdos de aquel entonces, el movimiento estudiantil se abstendría de realizar manifestaciones públicas del 12 al 28 de octubre, periodo que coincidió con la realización de la justa deportiva internacional, con el objetivo de evitar que se interpretara como una acción contra el evento.

‘NO VEO CRISPACIÓN SOCIAL’, AFIRMA SHEINBAUM

Ante el planteamiento, Sheinbaum señaló que no observa un ambiente de tensión social en el país y aseguró que las protestas forman parte de la vida democrática.

“Yo no veo crispación social. Hay momentos especiales donde hay protesta normal, pues es parte de la democracia. Más aquí no se reprime nadie, pero no hay contrario. Yo veo mucha paz social en el país. Hay problemas y siempre hay problemas y se atienden, pero no veo crispación y va a ser un buen momento para México el mundial”, afirmó.

La mandataria añadió que se prevé un ambiente positivo durante el Mundial 2026 y reiteró que su administración mantiene una política de respeto a la libre manifestación.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS RUMBO AL MUNDIAL 2026

Durante su intervención, Sheinbaum también habló sobre las iniciativas deportivas que se impulsarán rumbo al Mundial, entre ellas torneos y actividades orientadas a distintos sectores de la población.

“Y todos los 6 meses (...) Va a haber muy buen ambiente. Vamos a hacer todas las canchas de fútbol que nos comprometimos. No sé cuántos torneos. Torneos, copas, murales, ligas infantiles, juveniles”, señaló.

Agregó que se prevé que 2026 sea un año significativo para el país en materia deportiva:

“Va a ser un muy buen año 2026. Muy buen año. No va a haber que hacer llamados. Una Copa Nacional Escolar, una Copa Paralímpica Popular del Trabajador de Mujeres, Copa de Oro.”

Sheinbaum mencionó que también se contempla la organización de competencias para jóvenes atletas:

“Una de atletas de alto rendimiento de 12 a 15, 63 torneos. Que ruede el balón por la paz. 74 mundialitos y copas. Ya vamos a empezarlos a anunciar. No nos van a alcanzar las mañaneras para anunciarlas todos.”

SIN LLAMADO A SUSPENDER PROTESTAS

La presidenta destacó que, en su opinión, no será necesario realizar un llamado formal a suspender movilizaciones durante el evento deportivo, al reiterar que no identifica un ambiente de confrontación social.

De igual forma, enfatizó que el Mundial representará una oportunidad para promover el deporte y la convivencia en todo el territorio nacional, en paralelo a los torneos y actividades que se estarán anunciando en los próximos meses.

