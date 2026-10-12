$!Claudia Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que envió al Senado de la República el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante Perú, en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. A través de un comunicado, la Cancillería señaló que la designación se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El nombramiento deberá ser considerado por el Senado, como parte del procedimiento correspondiente. La dependencia también reiteró la disposición del Gobierno de México para fortalecer los vínculos bilaterales con Perú, con el objetivo de impulsar la prosperidad compartida y la integración de América Latina.

¿QUIÉN ES LYDIA ANTONIO DE LA GARZA? Lydia Antonio de la Garza es integrante del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y, desde el 1 de julio de 2025, se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), organismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Su trayectoria en el servicio público supera los 25 años e incluye responsabilidades en la Cancillería, la Secretaría de Economía y distintas representaciones diplomáticas de México en el extranjero.

EXPERIENCIA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y RELACIONES DIPLOMÁTICAS Entre febrero de 2019 y noviembre de 2022, Antonio de la Garza se desempeñó como directora general de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales en la Secretaría de Economía. Durante ese periodo, estuvo a cargo de tareas relacionadas con la operación y supervisión de acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países. De acuerdo con la información proporcionada por la SRE, también encabezó negociaciones institucionales para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Previamente, entre agosto de 2013 y febrero de 2019, ocupó el cargo de directora general adjunta para Asuntos Económicos, Nueva Agenda e Imagen en la Dirección General para América del Norte de la Cancillería. Su experiencia en el extranjero incluye el puesto de observadora permanente alterna de México ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia, entre diciembre de 2022 y junio de 2025. También fue agregada de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos, de enero de 2011 a julio de 2013, y cónsul para Asuntos Económicos, Políticos y Fronterizos en el Consulado General de México en San Diego, California, de agosto de 2003 a diciembre de 2010. FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, MIGRACIÓN Y DIPLOMACIA Además de sus estudios universitarios y de posgrado, Antonio de la Garza cuenta con formación complementaria en áreas vinculadas con su trayectoria profesional. En 2018 cursó un diplomado en Derecho Migratorio y Procedimientos Penales Estadounidenses en la Universidad de Arizona. En 2015 participó en el diplomado “Una dimensión internacional y regional de América del Norte”, impartido por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Su preparación también incluye cursos de derechos humanos con perspectiva de género, diplomacia comercial y multilateral, así como capacitación sobre la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. En años recientes, tomó cursos sobre ética en la Administración Pública Federal, prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas, además de formación relacionada con tecnologías digitales y desarrollo sostenible.

MÉXICO BUSCA FORTALECER RELACIONES CON PERÚ En su comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores enmarcó la propuesta de nombramiento en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú. La designación de Antonio de la Garza busca dar continuidad a la representación mexicana ante el país sudamericano. La Cancillería señaló que el Gobierno de México mantiene su disposición para avanzar en el fortalecimiento de la relación bilateral y promover intereses compartidos entre ambas naciones. El nombramiento fue enviado al Senado de la República para su consideración.