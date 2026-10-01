México y Qatar acuerdan reforzar colaboración con capacitación y exención de visas

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    México y Qatar acuerdan reforzar colaboración con capacitación y exención de visas
    Ambos altos funcionarios suscribieron acuerdos con los que se amplió en andamiaje jurídico bilateral entre ambas naciones. Cortesía

El Canciller y su homólogo en Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, realizaron la firma de instrumentos bilaterales

CDMX.- Con la firma de instrumentos bilaterales, el Canciller Roberto Velasco y su homólogo en Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, acordaron reforzar la colaboración en materia diplomática mediante capacitación y eliminación del requisito de visa.

Durante la visita del qatarí a México, ambos altos funcionarios suscribieron acuerdos con los que se amplió en andamiaje jurídico bilateral entre ambas naciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-sin-orden-de-aprehension-contra-gilda-lozoya-por-caso-odebrecht-NM23858702

“(Suscribieron) un acuerdo de supresión de visas y pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales y un memorandum sobre cooperación en materia de capacitación y educación diplomática”, detalló la Cancillería a través de un comunicado.

ABORDAN TEMAS ECONÓMICOS DE LA RELACIÓN BILATERAL

Además, Velasco destacó el diálogo en torno a la colaboración en materia de mediación, con la que se impulsan acciones de diplomacia preventiva, mediación y la resolución de conflictos.

La visita se dio en marco del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común entre México y Qatar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-sin-orden-de-aprehension-contra-gilda-lozoya-por-caso-odebrecht-NM23858702

En el encuentro, celebrado en la Cancillería, abordaron también aspectos económicos de la relación entre ambos países.

“Asimismo, intercambiaron puntos sobre la situación geopolítica actual y los avances en la relación bilateral”, señaló la SRE.

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