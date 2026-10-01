México y Qatar acuerdan reforzar colaboración con capacitación y exención de visas

CDMX.- Con la firma de instrumentos bilaterales, el Canciller Roberto Velasco y su homólogo en Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, acordaron reforzar la colaboración en materia diplomática mediante capacitación y eliminación del requisito de visa. Durante la visita del qatarí a México, ambos altos funcionarios suscribieron acuerdos con los que se amplió en andamiaje jurídico bilateral entre ambas naciones.

“(Suscribieron) un acuerdo de supresión de visas y pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales y un memorandum sobre cooperación en materia de capacitación y educación diplomática”, detalló la Cancillería a través de un comunicado.

ABORDAN TEMAS ECONÓMICOS DE LA RELACIÓN BILATERAL Además, Velasco destacó el diálogo en torno a la colaboración en materia de mediación, con la que se impulsan acciones de diplomacia preventiva, mediación y la resolución de conflictos. La visita se dio en marco del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común entre México y Qatar.

En el encuentro, celebrado en la Cancillería, abordaron también aspectos económicos de la relación entre ambos países. “Asimismo, intercambiaron puntos sobre la situación geopolítica actual y los avances en la relación bilateral”, señaló la SRE.