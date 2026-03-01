Claudia Sheinbaum destaca nuevos programas sociales desde Comondú, Baja California Sur

Desde Comondú, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas del Bienestar a las y los nuevos beneficiarios del municipio, a la vez que anunció proyectos de infraestructura y estrategias para la recarga de acuíferos en apoyo al sector agrícola regional.

En cuanto a los programas federales de apoyo social, la mandataria destacó la creación de tres nuevas iniciativas, a través de las cuales se prevé combatir la pobreza y la desigualdad, además de un programa enfocado en la vivienda digna.

SHEINBAUM DESTACA NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES

Estos son los proyectos que fueron expuestos en Comondú:

1. Pensión Mujeres Bienestar:

Otorga un apoyo económico bimestral, actualmente de 3 mil 100 pesos, a mujeres de 60 a 64 años de edad como una forma de reconocimiento al trabajo que las mujeres han realizado a lo largo de su vida.

Las beneficiarias que pertenezcan a este programa, al cumplir los 65 años, pasarán automáticamente a la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores que otorga 6 mil 400 pesos.

2. Beca Rita Cetina:

Es una beca dirigida a estudiantes que busca mejorar la educación. Inicialmente se enfocó a estudiantes de secundaria, sin embargo, en 2026 comenzó a implementarse para niñas y niños de primaria para solventar los gastos de compra de útiles y uniformes escolares.

Durante la conferencia de la jefa del Ejecutivo se destacó que el nombre de este programa social es un homenaje a una maestra yucateca que luchó por la educación de las mujeres.

3. Salud Casa por Casa:

A través de este programa, enfermeras y enfermeros realizan visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad.

El objetivo es realizar un seguimiento de su historial clínico, control de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, y trabajar para otorgar medicamentos gratuitos de manera progresiva.

Adicionalmente, se destacó que el Programa de Vivienda para el Bienestar, que busca garantizar que la población tenga acceso a una vivienda digna en diversas regiones.

Estos nuevos apoyos se suman a los programas ya existentes que continúan fortaleciéndose, como la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores de 65 años y las becas para educación media superior.