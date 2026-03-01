Claudia Sheinbaum destaca nuevos programas sociales desde Comondú, Baja California Sur
Desde Comondú, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas del Bienestar a las y los nuevos beneficiarios del municipio, a la vez que anunció proyectos de infraestructura y estrategias para la recarga de acuíferos en apoyo al sector agrícola regional.
En cuanto a los programas federales de apoyo social, la mandataria destacó la creación de tres nuevas iniciativas, a través de las cuales se prevé combatir la pobreza y la desigualdad, además de un programa enfocado en la vivienda digna.
SHEINBAUM DESTACA NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES
Estos son los proyectos que fueron expuestos en Comondú:
1. Pensión Mujeres Bienestar:
Otorga un apoyo económico bimestral, actualmente de 3 mil 100 pesos, a mujeres de 60 a 64 años de edad como una forma de reconocimiento al trabajo que las mujeres han realizado a lo largo de su vida.
Las beneficiarias que pertenezcan a este programa, al cumplir los 65 años, pasarán automáticamente a la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores que otorga 6 mil 400 pesos.
2. Beca Rita Cetina:
Es una beca dirigida a estudiantes que busca mejorar la educación. Inicialmente se enfocó a estudiantes de secundaria, sin embargo, en 2026 comenzó a implementarse para niñas y niños de primaria para solventar los gastos de compra de útiles y uniformes escolares.
Durante la conferencia de la jefa del Ejecutivo se destacó que el nombre de este programa social es un homenaje a una maestra yucateca que luchó por la educación de las mujeres.
3. Salud Casa por Casa:
A través de este programa, enfermeras y enfermeros realizan visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad.
El objetivo es realizar un seguimiento de su historial clínico, control de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, y trabajar para otorgar medicamentos gratuitos de manera progresiva.
Adicionalmente, se destacó que el Programa de Vivienda para el Bienestar, que busca garantizar que la población tenga acceso a una vivienda digna en diversas regiones.
Estos nuevos apoyos se suman a los programas ya existentes que continúan fortaleciéndose, como la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores de 65 años y las becas para educación media superior.
ALCANCES CON LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR
Durante el evento en Baja California Sur también se destacó que, gracias al modelo de la Cuarta Transformación (4T), 13.5 millones de ciudadanos salieron de la pobreza en los últimos seis años. Para dar continuidad a estos resultados, se informó que en el presente año se ha destinado una inversión histórica de un billón de pesos a los diversos programas de Bienestar, asegurando que los recursos lleguen directamente a la población.
La implementación de los nuevos programas ha impactado a las y los mexicanos, como la Pensión Mujeres Bienestar que ya beneficia a 3 millones de personas. A nivel regional, se precisó que en el estado hay 170 mil beneficiarios que ya reciben algún tipo de apoyo económico por parte del gobierno federal.
CLAUDIA SHEINBAUM REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Sheinbaum reafirmó su compromiso con el desarrollo del estado a través de proyectos estratégicos de infraestructura y gestión de recursos. Uno de los anuncios más destacados fue el inicio de un plan de recarga de los acuíferos en el Valle de Santo Domingo, mediante obras de retención, con el objetivo de revitalizar la agricultura y la ganadería frente a la escasez de agua.
Asimismo, se destacó el avance de la Presa del Novillo, un proyecto integral que incluye líneas de conducción y tanques de almacenamiento para garantizar el abastecimiento de agua en La Paz.
En materia de vivienda y conectividad, se implementará el Programa de Vivienda para el Bienestar, en municipios como Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. Además, la presidenta se comprometió a continuar con la mejora de la carretera transpeninsular, una vía fundamental para la conectividad del estado, y a apoyar proyectos de infraestructura hidráulica como plantas de tratamiento de agua en Los Cabos y Loreto, así como un acueducto para Santa Rosalía y Paloverde.
Mientras que en el sector salud y educación, se anunciaron importantes inversiones como la construcción de un hospital y una clínica del Seguro Social en Los Cabos, y también se pondrá en marcha el programa Salud Casa por Casa.