'Se molestan mucho': Sheinbaum alista reforma electoral y va contra listas plurinominales de partidos

/ 1 marzo 2026
    ‘Se molestan mucho’: Sheinbaum alista reforma electoral y va contra listas plurinominales de partidos
    La mandataria reconoció que la iniciativa ha generado críticas y planteó que el debate debe centrarse en el mecanismo de elección. ESPECIAL

El planteamiento busca conservar la proporcionalidad, pero cambiar la forma en que se eligen legisladores vinculados a ese esquema

LOS CABOS, BCS.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su propuesta de reforma electoral —que será enviada este lunes al Poder Legislativo— responde a un compromiso adquirido con la ciudadanía y busca fortalecer la participación directa en la elección de representantes.

El planteamiento fue expuesto durante un evento de entrega de apoyos del Bienestar en Baja California Sur, donde la mandataria sostuvo que la iniciativa mantiene la representación proporcional, pero modifica el mecanismo de selección de legisladores para que sean elegidos mediante el voto ciudadano y no por decisiones internas de los partidos.

TE PUEDE INTERESAR: “Failure of the State”: el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México

“La propuesta es muy sencilla, está bien que haya representación proporcional, pero que sean elegidos por el pueblo”, señaló Sheinbaum, al explicar que la reforma pretende eliminar las listas plurinominales definidas por las dirigencias partidistas.

Ante cuestionamientos por el anuncio, la presidenta afirmó que su gobierno cumple los compromisos asumidos durante la campaña y sostuvo que la propuesta deriva de ese mandato.

TE PUEDE INTERESAR: Ejército halla tres explosivos artesanales en Escuinapa; reportan doble homicidio en La Campana

“Se molestan mucho, pero nosotros hicimos un compromiso con el pueblo, y cuando hacemos compromisos los cumplimos”, expresó frente a los asistentes.

La mandataria reconoció que la iniciativa ha generado críticas y planteó que el debate debe centrarse en el mecanismo de elección y en la relación entre representación proporcional y voto ciudadano.

TE PUEDE INTERESAR: Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

Sheinbaum adelantó que la reforma será enviada al Congreso de la Unión este lunes, donde iniciará su discusión legislativa conforme a los procedimientos del Poder Legislativo.

El planteamiento abre una discusión política sobre los alcances y efectos del modelo de representación propuesto, en particular en lo relativo a la integración del Congreso y las reglas para la selección de legisladores.

El Universal

