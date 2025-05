Claudia Sheinbaum llama a votar en elección judicial; pidió elegir a quienes estén cerca del pueblo

CDMX.- En la Sierra Tarahumara, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la justicia no ha sido pareja en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que pidió que en la elección al Poder Judicial se tomen en cuenta a quienes están cerca del pueblo.

“(...) representa tener un buen sistema de justicia en nuestro país, porque la justicia no ha sido pareja en México. El Poder Judicial, pues hay mucha corrupción. Y ahí, pues históricamente se ha atendido al que tiene dinero y al que no tiene dinero, al pobre. Ahí no hay justicia”, comentó la mandataria.

“Así que esta es una invitación para que todas y todos participemos el primero de junio y elijamos a aquellas personas que estén cerca del pueblo, a quienes ustedes decidan, pero que estén cerca del pueblo”, añadió.

Durante el Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara, iniciado en 2021 para saldar una deuda histórica con los pueblos originarios, Sheinbaum Pardo firmó dos decretos de reconocimiento de propiedad comunal tradicional de tierras.

A través de éstas se restituyen 502.3 hectáreas a la comunidad de Mesa Colorada del pueblo Ódami y 317.9 hectáreas a la comunidad de Mogótavo del pueblo Rarámuri, lo que significa regresarles la tierra que siempre ha sido suya.