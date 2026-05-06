Claudia Sheinbaum respalda a Arturo Reyes Sandoval y pide aclarar caso Fundación Politécnico

Durante su conferencia matutina del 6 de mayo en Palacio Nacional, la mandataria destacó la trayectoria académica de Reyes Sandoval y su desempeño al frente de la institución. “Es una eminencia. Él, imagínense ustedes, mexicano, estudió en el Poli , se fue a estudiar al extranjero” , señaló.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, ante señalamientos sobre presuntos malos manejos en la Fundación Politécnico A.C., y planteó la necesidad de esclarecer la situación mediante información pública y, en su caso, investigaciones.

CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA PREPARACIÓN DE ARTURO REYES SANDOVAL, DIRECTOR DEL IPN

También hizo referencia a su paso por la Universidad de Oxford, donde desarrolló investigación científica. “Era tan bueno o es tan bueno académicamente que la Universidad de Oxford le da una plaza y ahí hace investigación relacionada con las vacunas”, afirmó. Añadió que, pese a contar con condiciones de vida en el extranjero, decidió regresar a México para dirigir el IPN: “Me regreso a México a dirigir el Poli”.

La presidenta indicó que, desde su llegada, el director ha impulsado el crecimiento de la matrícula. “Se mantuvo prácticamente igual el presupuesto del Poli, solo con aumentos relacionados con la inflación, pero ellos crecieron la matrícula en cerca de 30 mil nuevos estudiantes”, explicó.

IRREGULARIDADES EN EL IPN DEBERÁN SER SANCIONADAS CONFORME A LA LEY

Sheinbaum señaló que existen indagatorias en curso relacionadas con funcionarios del instituto. “Hay investigaciones sobre su secretario académico, creo, de parte de anticorrupción y buen gobierno. Si el secretario académico cometió alguna irregularidad, pues tendrá que ser sancionado conforme a la ley”, declaró.

En relación con la Fundación Politécnico A.C., la presidenta indicó que solicitó al director del IPN explicar públicamente las causas del conflicto. “Lo que sí le pedí es que él haga público por qué hubo este problema con la fundación, que él lo explique. ¿Qué problemas hubo con la fundación para tomar la decisión de cerrar esa fundación?”, expresó.

Asimismo, mencionó que, de acuerdo con la información que le fue presentada, existían cuestionamientos sobre el manejo de recursos. “¿Por qué no había transparencia en el uso de los recursos de acuerdo con lo que él me planteó?”, añadió.

SE BUSCA DESTINAR RECURSOS AL IPN PARA ASEGURAR SU OPERATIVIDAD

La mandataria indicó que el crecimiento de la matrícula requiere un incremento en los recursos del instituto, particularmente para la contratación de personal docente. En ese contexto, informó que se han iniciado conversaciones con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.

“Ya nos estamos sentando junto con Mario Delgado para poder apoyar al Poli que tenga los recursos necesarios para su operación y su trabajo”, señaló.

También destacó el papel histórico del IPN en el desarrollo del país. “Es una gran institución... formada por el general Lázaro Cárdenas frente a la expropiación petrolera”, indicó, al referirse a la formación de técnicos que contribuyeron al crecimiento de empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.