Claudia Sheinbaum respalda a Arturo Reyes Sandoval y pide aclarar caso Fundación Politécnico
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Sheinbaum respaldó al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y solicitó esclarecer el conflicto con la Fundación Politécnico y posibles irregularidades
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, ante señalamientos sobre presuntos malos manejos en la Fundación Politécnico A.C., y planteó la necesidad de esclarecer la situación mediante información pública y, en su caso, investigaciones.
Durante su conferencia matutina del 6 de mayo en Palacio Nacional, la mandataria destacó la trayectoria académica de Reyes Sandoval y su desempeño al frente de la institución. “Es una eminencia. Él, imagínense ustedes, mexicano, estudió en el Poli, se fue a estudiar al extranjero”, señaló.
CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA PREPARACIÓN DE ARTURO REYES SANDOVAL, DIRECTOR DEL IPN
También hizo referencia a su paso por la Universidad de Oxford, donde desarrolló investigación científica. “Era tan bueno o es tan bueno académicamente que la Universidad de Oxford le da una plaza y ahí hace investigación relacionada con las vacunas”, afirmó. Añadió que, pese a contar con condiciones de vida en el extranjero, decidió regresar a México para dirigir el IPN: “Me regreso a México a dirigir el Poli”.
La presidenta indicó que, desde su llegada, el director ha impulsado el crecimiento de la matrícula. “Se mantuvo prácticamente igual el presupuesto del Poli, solo con aumentos relacionados con la inflación, pero ellos crecieron la matrícula en cerca de 30 mil nuevos estudiantes”, explicó.
IRREGULARIDADES EN EL IPN DEBERÁN SER SANCIONADAS CONFORME A LA LEY
Sheinbaum señaló que existen indagatorias en curso relacionadas con funcionarios del instituto. “Hay investigaciones sobre su secretario académico, creo, de parte de anticorrupción y buen gobierno. Si el secretario académico cometió alguna irregularidad, pues tendrá que ser sancionado conforme a la ley”, declaró.
En relación con la Fundación Politécnico A.C., la presidenta indicó que solicitó al director del IPN explicar públicamente las causas del conflicto. “Lo que sí le pedí es que él haga público por qué hubo este problema con la fundación, que él lo explique. ¿Qué problemas hubo con la fundación para tomar la decisión de cerrar esa fundación?”, expresó.
Asimismo, mencionó que, de acuerdo con la información que le fue presentada, existían cuestionamientos sobre el manejo de recursos. “¿Por qué no había transparencia en el uso de los recursos de acuerdo con lo que él me planteó?”, añadió.
SE BUSCA DESTINAR RECURSOS AL IPN PARA ASEGURAR SU OPERATIVIDAD
La mandataria indicó que el crecimiento de la matrícula requiere un incremento en los recursos del instituto, particularmente para la contratación de personal docente. En ese contexto, informó que se han iniciado conversaciones con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.
“Ya nos estamos sentando junto con Mario Delgado para poder apoyar al Poli que tenga los recursos necesarios para su operación y su trabajo”, señaló.
También destacó el papel histórico del IPN en el desarrollo del país. “Es una gran institución... formada por el general Lázaro Cárdenas frente a la expropiación petrolera”, indicó, al referirse a la formación de técnicos que contribuyeron al crecimiento de empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
SHEINBAUM PROPONE QUE DIRECTOR DEL IPN SEA ELEGIDO POR VOTACIÓN
Sheinbaum se refirió al proceso de sucesión en la dirección del IPN, previsto para diciembre próximo, y señaló que este tipo de coyunturas suele generar tensiones internas. “Cada vez que va a haber sucesión, también hay quien quiere ser malamente director... empieza a pegarle a uno, empieza a pegarle a otro. Parte del proceso de sucesión”, afirmó.
En ese contexto, propuso realizar un mecanismo de consulta para la elección del próximo titular del instituto. “Vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección del Poli. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional o directora en una consulta para que la comunidad elija a una terna”, anunció.
Agregó que, a partir de los resultados, se integraría una comisión con la participación de la Secretaría de Ciencia para definir el perfil final. “A ver que la gente opine quién puede ser el mejor director, directora del Poli”, indicó.
Finalmente, instruyó a la Secretaría de Educación Pública a presentar una propuesta para implementar este mecanismo. “Desde aquí le instruyo a Mario para que me presente una propuesta de cómo podemos democratizar la elección del Instituto Politécnico Nacional”, concluyó.
SHEINBAUM LANZA UN LLAMADO A LA INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL IPN
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, en caso de existir irregularidades, estas deben ser investigadas conforme a la ley. “Si hay alguna irregularidad, que se investigue siempre”, sostuvo.
Asimismo, dirigió un mensaje a la comunidad del IPN: “A las y los estudiantes del Poli, a los docentes, no va a haber ningún problema con el Politécnico, estamos apoyando al Poli”.