Sheinbaum y Unión Europea firman Acuerdo Global Modernizado

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió la visita en Palacio Nacional de la Presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. A lo que, tras una reunión, anunciaron la firma del Acuerdo Global Modernizado entre las naciones. El acuerdo busca actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes, tras más de veinticinco años de vigencia del acuerdo original entre México y el bloque europeo. Previo a iniciar sus discursos, la mandataria mexicana y los funcionarios europeos firmaron el Acuerdo Global Modernizado, así como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič signaron Acuerdo Comercial Interino (ACI). Mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, firmaron el documento para el establecimiento de un diálogo estratégico en asuntos globales entre México y la Unión Europea.

La mañana del viernes, la mandataria recibió a funcionarios europeos en una ceremonia oficial en el Patio de Honor de Palacio Nacional, ceremonia en la que también estuvo el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André; el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luis Rosendo Gutiérrez, además de integrantes del Gabinete Federal, como la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino. Sheinbaum agradeció la reunión con autoridades de la Comisión Europea y aseguró que se vive un momento histórico en la relación que busca la cooperación y el bienestar compartido: “Este acuerdo abre enormes oportunidades para ambas regiones, permitirá ampliar el intercambio comercial, fortalecer nuestras cadenas productivas y generar nuevas inversiones que impulsen empleos signos y bien remunerados”.

¿QUÉ CONTEMPLA EL ACUERDO? Dicho acuerdo contempla eliminar aranceles para México en el campo y la agroindustria de aguacate, moras, café, chiles, tequila y mezcal, con el fin de que no tengan imitaciones europeas. Mientras que manufactureras como coches y autopartes también estarán exentos de tarifas arancelarias. Estipula que la meta es elevar el 50% de las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea, que en este momento es de 23 mil millones de dólares y esperan que aumente a 36 mil millones de dólares. “Este acuerdo refleja quienes somos socios, como socios, somos ambiciosos, somos fiables, miramos al futuro y estamos comprometidos a cumplir ante nuestros pueblos (...) Queremos crear más empleos y más valor a ambos lados del Atlántico con una rápida ratificación, los aranceles sobre prácticamente todas las exportaciones agrícolas de México a la Unión Europea desaparecerán”, destacó Von der Leyen.

Así mismo, la exministra alemana de Defensa adelantó una nueva etapa de inversiones europeas en el país mediante la estrategia Global Gateway, alineada con el llamado Plan México del Gobierno de Sheinbaum, que busca impulsar la producción nacional. “Global Gateway es la estrategia europea de inversión para el mundo que va a movilizar 5.000 millones de euros (...) en México”, indicó Von der Leyen, al mencionar proyectos de energías renovables, movilidad limpia, redes digitales e industria farmacéutica.

RELACIÓN MÉXICO-UNIÓN EUROPEA EN MÁS DE 25 AÑOS Destacaron la construcción, en más de 25 años, de una relación económica madura, productiva y profundamente integrada. Esta modernización, apuntaron, reforzará aún más el diálogo político, la cooperación y los flujos de comercio, inversión, ciencia, tecnología e innovación. ”Apoyará las complementariedades industriales entre México y la Unión Europea y mejorará la seguridad económica (...) También respaldará el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes, sostenibles y de alto valor agregado, a la vez que mejorará la cooperación en una amplia gama de áreas estratégicas. Subrayamos también nuestra firme determinación para fortalecer y desarrollar aún más un comercio internacional justo y basado en reglas, con una Organización Mundial de Comercio reformada al centro”, abundaron según el acuerdo . Agregaron que en los últimos 25 años, el comercio bilateral se ha cuadruplicado.

Dentro de la Declaración Conjunta de la Cumbre de México—Unión Europea se detalla que acordaron poner en marcha un Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración. “Subrayamos la importancia de la cooperación policial y judicial internacional en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de drogas, en el marco de un enfoque integral que también aborde la demanda de drogas y los daños relacionados con ellas, en consonancia con la Alianza entre la Unión Europea - América Latina y el Caribe para la Seguridad Ciudadana, adoptada en la IV Cumbre CELAC-Unión Europea”, destaca en otro punto. Abundaron que seguirán promoviendo la cooperación entre las autoridades relevantes y con la Europol, “dicha cooperación se regirá por los principios de responsabilidad compartida, cooperación sin subordinación, respeto a la soberanía e integridad territorial, y con pleno respeto de las respectivas jurisdicciones de los Estados Unidos Mexicanos y de la Unión Europea y sus Estados miembros”.

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