Claudia Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro, CEO de Mazda; hablaron del Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Masahiro Moro, director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, para tratar inversiones de la automotriz en México y el Plan México.

El encuentro se realizó en Palacio Nacional y contó con la presencia de integrantes del equipo directivo de la compañía japonesa.

“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte”, escribió la mandataria en sus redes sociales.