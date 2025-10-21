Claudia Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro, CEO de Mazda; hablaron del Plan México

México
/ 21 octubre 2025
    Claudia Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro, CEO de Mazda; hablaron del Plan México
    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Masahiro Moro, director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, para tratar inversiones de la automotriz en México y el Plan México. FOTO: CLAUDIA SHEINBAUM

El Plan México prevé que el sector automotriz y de electromovilidad aumente en 10% la producción de vehículos para consumo nacional y alcance un 15 % de contenido nacional en los vehículos fabricados en México hacia 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Masahiro Moro, director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, para tratar inversiones de la automotriz en México y el Plan México.

El encuentro se realizó en Palacio Nacional y contó con la presencia de integrantes del equipo directivo de la compañía japonesa.

“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

El Plan México prevé que el sector automotriz y de electromovilidad aumente en 10% la producción de vehículos para consumo nacional y alcance un 15 % de contenido nacional en los vehículos fabricados en México hacia 2030.

Por otra parte, este mismo 21 de octubre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que durante la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, “México tendrá un mejor acuerdo comercial”, siempre que se cumplan los 90 días de prórroga para la imposición de aranceles, incluyendo los del sector automotriz.

