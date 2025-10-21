Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre los avances realizados en los distintos municipios de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, que fueron afectados por las intensas lluvias. Además, dijo que este miércoles 22 de octubre inicia la dispersión de apoyos a damnificados a los que se les entregarán 20 mil pesos, que podría derivar en dos apoyos más dependiendo si hubo pérdida total de sus hogares. TE PUEDE INTERESAR: Bienestar recorre zonas afectadas por lluvias en Puebla junto a Sheinbaum En un video en redes sociales, Sheinbaum Pardo destacó que se han restablecido diversos caminos y servicios, aunque aún permanecen 112 localidades sin comunicación terrestre, de un total de 288 que inicialmente quedaron aisladas. Hidalgo concentra el mayor número de comunidades incomunicadas con 74 de 184, seguido de Veracruz con 31 de 51, y Puebla con 7 de 32. En tanto, en Querétaro (0 de 17) y San Luis Potosí (0 de 4) ya se ha restablecido la conexión total. Explicó que en Veracruz, la cabecera municipal de Ilamatlán a la que todavía no se puede acceder porque los derrumbes en las carreteras fueron muy amplios. “Quiero agradecer a Defensa, a la Mariana, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a los trabajadores de todos los estados de la República que han estado trabajando todos estos días, a los gobernadores, y sobre todo al pueblo de México, siempre generoso”, destacó.

Avanza la atención a la emergencia en los cinco estados afectados por lluvias; continúan las labores de apertura de caminos en la red carretera estatal y se atienden 805 planteles escolares de mil 297 dañados. Mañana inicia la entrega de apoyos. Todos los días trabajamos para que... pic.twitter.com/g7n7AScxuj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2025

CENSA MÁS DE 79 MIL VIVIENDAS El Gobierno de México informó que mantiene la atención a la emergencia derivada de las lluvias extraordinarias que afectaron a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde se mantiene un despliegue coordinado entre dependencias federales, estatales y municipales. De acuerdo con el último informe oficial, la Secretaría del Bienestar ha censado 79 mil 816 viviendas con daños, como parte del levantamiento para la entrega de apoyos a familias damnificadas. Por entidad, los registros se distribuyen de la siguiente forma: 48 mil 719 en Veracruz; 11 mil 279 en Puebla; 8 mil 938 en San Luis Potosí; 8 mil 415 en Hidalgo; y 2 mil 465 en Querétaro. TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Bienestar fechas para entrega de 20 mil pesos a damnificados por lluvias Las autoridades reportaron que se mantiene en 76 personas fallecidas, y 31 no localizadas, mientras continúa la búsqueda y apoyo a las comunidades más afectadas. La línea 079 se mantiene activa para reportes y solicitudes de auxilio. En materia de infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, de las 481 incidencias detectadas al inicio de la emergencia, 174 ya han sido atendidas, y los trabajos continúan en las zonas con caminos interrumpidos. En ese sentido, se registran 112 localidades sin acceso terrestre, principalmente en Hidalgo (74), Veracruz (31) y Puebla (7), donde la población ha recibido agua y alimentos por vía aérea. El restablecimiento de energía eléctrica presenta un avance del 99.34%, esto a la labor de 1,158 electricistas. De los 265 mil 605 usuarios afectados, ya cuentan con servicio 263 mil 968. San Luis Potosí, Puebla y Querétaro han sido restablecidos al 100%, mientras que en Hidalgo y Veracruz faltan por reconectar menos del 1%. Como parte de los apoyos, se han entregado 4 mil 499 chips de telefonía e internet de los 13 mil previstos, disponibles en los Centros de Atención de la CFE y oficinas del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) en Veracruz, Hidalgo y Puebla. La coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y autoridades locales ha permitido distribuir 293 mil 582 despensas, mientras que el Sector Salud ha otorgado 93 mil 582 consultas médicas y aplicado 49 mil 137 vacunas en las comunidades afectadas. Asimismo, se reportan 964 centros educativos con afectaciones, en los que ya iniciaron labores de limpieza y saneamiento, y permanecen activos 73 refugios temporales en Veracruz, Puebla e Hidalgo, que brindan atención a 6 mil 886 personas. El Gobierno federal reiteró que continuará con las acciones coordinadas para garantizar atención integral a las familias afectadas y acelerar la recuperación en las zonas impactadas por las lluvias.