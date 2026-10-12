Claudia Sheinbaum vuelve a liderar ranking de aprobación en América Latina con 69.3%

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México
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    Claudia Sheinbaum vuelve a liderar ranking de aprobación en América Latina con 69.3%
    CIUDAD DE MÉXICO, 12OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en la que se abordaron temas relacionados con las lluvias, el huracán Simon y los fenómenos meteorológicos. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM Camila Ayala Benabib

De acuerdo con CB Global Data, la presidenta Sheinbaum vuelve a liderar el ranking de aprobación de América Latina en el mes de Octubre.

La presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene como la mandataria con mayor aprobación de América Latina con 69.3% durante el mes de Octubre. Detrás de ella le sigue Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 68.3%, de acuerdo con el ranking mensual de la consultora CB Global Data.

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Durante el pasado mes de septiembre, la presidenta de México lideró también el ranking mensual del sitio especializado. Para este mes, Sheinbaum incluso subió un 0.3 puntos porcentuales, mientras que el salvadoreño Bukele aumentó 2.1 puntos.

En el ranking de presidentes, República Dominicana ocupa el tercer lugar con Luis Abinder y un 51.9$ de aprobación a comparación de los 50.8% en septiembre. Del mismo modo, Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, ocupa el cuarto lugar con un 51% a comparación del mes pasado con 49.7%.

LOS PRESIDENTES CON MENOR APROBACIÓN

En contraste, los mandatarios con menor valoración ciudadana son Bernardo Arévalo de Guatemala con un 31% de aprobación, Delcy Rodríguez de Venezuela con un 32.3 y Yamandú Orsi de Urugay, con 35.2% según el análisis durante el mes de octubre.

Por su parte, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, se ubca en el octavo puesto con un 45.3% de aprobación frente al 48.5% en septiembre.

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ASÍ SE UBICAN LOS PRESIDENTES EN EL RANKING

Claudia Sheinbaum, presidenta e México, con 69.3% de aprobación.

Nayib Bukele, presidente de Salvador, con un 68.3 de aprobación.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con un 51.9% de aprobación.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, con un 51% de aprobación.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, con un 49.7% de aprobación.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, con un 46.9% de aprobación.

Keiko Fujimori, presidenta de Perú, con un 46.3% de aprobación.

Lula da Silva, presidente de Brasil, con un 45.3% de aprobación.

Nasry Asfuera, presidente de Honduras, con un 44.1% de aprobación.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, con un 42.9% de aprobación.

METODOLOGÍA QUE SE USÓ PARA LA ENCUESTA

De acuerdo con la información brindada por el sitio, el estudio se realizó del 5 al 8 de octubre de 2026 mediante la técnica de recolección CB CAWI Research, entre personas mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos.

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Claudia Sheinbaum

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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