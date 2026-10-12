Sheinbaum dialoga en Palacio Nacional con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un diálogo con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en el marco del Día de la Pluriculturalidad este 12 de octubre. En uno de los patios marianos de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció que no se pudo entregar al Congreso la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y ofreció llevar a la Constitución el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

“Cuando llegamos nosotros, pues primero hay que hacer una Ley General, pero si se reconoce en el segundo constitucional que tiene que haber consulta indígena, pues ni modo que la Ley General no surja de los pueblos y de la consulta. Teníamos la idea de que a lo mejor El 12 de octubre, hoy se podía entregar al Congreso”, dijo.

“HAY TEMAS QUE ES IMPORTANTE QUE SE SIGAN CONSULTANDO”: SHEINBAUM Indicó que “todavía hay temas que es importante que se sigan consultando”: “Entonces, por eso, ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión y hasta que ustedes no nos digan ‘ya está’, entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”. Al asegurar que antes “solo se le abría la puerta a algunos” de Palacio Nacional y Los Pinos, la mandataria federal criticó que por muchos años, el 12 de octubre se conmemoraba como “Día de la Raza”, pero ahora es el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Sobre el FAISPIAM, la mandataria federal comentó que debe quedar establecido en la Ley General “para que nunca nadie más” pueda quedarse ese recurso. “Y si ustedes gustan, lo podemos presentar hasta en la Constitución para que quede establecido que los pueblos indígenas y afroamericanos tendrán un recurso, un presupuesto”, dijo.

“AQUÍ HABÍA GRANDES CIVILIZACIONES QUE NO NECESITABAN SER DESCUBIERTAS” También señaló una visión europea de que Cristóbal Colón descubrió América y que la Conquista española fue para beneficiar a pueblos antiguos sin desarrollo: “Y eso cambió, cambió principalmente con la cuarta transformación”. “Nuestra visión es que los europeos descubrieron América, pero aquí había grandes civilizaciones que no necesariamente necesitaban ser descubiertas por los europeos (...). La llegada de los españoles fue muy violenta, no fue un encuentro de dos mundos, sino fue muy violenta; se esclavizó, se exterminó (...)”, declaró.

“Hay quienes nos critican. Dicen: ‘es que quieren borrar de la historia a Cristóbal Colón, a Hernán Cortés’. ¡No! Los ponemos en su justo término”, agregó. El director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, destacó el FAISPIAM. Personas asistentes agradecieron a la presidenta porque se les devolvió la dignidad, hay beneficios, desarrollo y seguridad en sus comunidades. Aprovecharon el acto para hacerle peticiones como el apilamiento del tiempo para considerar las propuestas en las asambleas regionales o para rehabilitar carreteras. También le entregaron reconocimientos y presentes como textiles y distintos productos como café, pan y miel.