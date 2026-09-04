Clausuran simbólicamente a Agua y Drenaje de Monterrey por ineficiencia y corrupción

MONTERREY, NL.- Acompañado de un grupo de vecinos que han sufrido por la falta de suministro de agua y también por fugas, el morenista Andrés Mijes acudió a las instalaciones de Servicios de Agua y Drenaje (SAyD) de Monterrey para una clausura simbólica. El aspirante estatal a la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional se hizo presente en las oficinas de la dependencia que están ubicadas sobre la calle Matamoros en el sector Obispado en Monterrey.

En su mensaje responsabilizó al gobernador del estado, Samuel García, del saqueo y endeudamiento de SAyD “Agua y Drenaje tiene un responsable y sí no es su director, o son sus trabajadores con quienes nos solidarizamos. Es el gobernador Samuel García”, asentó. Dijo que es responsabilidad del mandatario estatal haber endeudado con más de 10 millones a la dependencia, además que los trabajadores andan sin herramientas y hasta sin gasolina en sus unidades. Además, de la falta de abasto del vital líquido planteó el problema de las fugas que ocasionan aguas negras que dañan la salud de los ciudadanos. “Las aguas negras no solo son mal olor, son bacterias y luego enfermedades”, expuso.

“MONUMENTO A LA INFEFICIENCIA Y CORRUPCIÓN” Mijes llevó al sitio un “Monumento a la ineficiencia y corrupción” que colocó en ese sitio. La pieza es parecida al tótem que identifica a la administración de Samuel García con un león en color naranja. “Hagamos un frente común contra este gobierno, inepto y corrupto, eso es lo que viene para Nuevo León, ya basta de vivir en la inmundicia en que nos tiene Samuel García”, subrayó. Resaltó que a Agua y Drenaje le urge una reingeniería financiera porque no puede ser posible que la institución no tiene la atención debida.

“El Consejo de esta institución debe de tomar medidas y apremiar al gobierno del estado para que destine el presupuesto suficiente”, destacó. Aseveró que Nuevo León no tiene un gobierno a su altura y no atiende las más mínimas necesidades de la población como son brindar un servicio de calidad en Agua y Drenaje a pesar de un aumento del 80 por ciento en las tarifas.