Monterrey se alista para la 28 edición de la Exposición Internacional de Publicidad México

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    Monterrey se alista para la 28 edición de la Exposición Internacional de Publicidad México
    Representantes de organismos empresariales acompañaron la presentación de la próxima edición del encuentro publicitario. FOTO: ARACELY CHANTAKA

El encuentro reunirá en Cintermex a especialistas, marcas y compradores para conocer innovaciones en mercadotecnia, artes gráficas, empaque, artículos promocionales e inteligencia artificial aplicada a la comunicación

MONTERREY, NL.- La vigésima octava edición de la Exposición Internacional de Publicidad México (EIPM) se celebrará en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios (Cintermex), en Monterrey, del 24 al 26 de septiembre, y reunirá en 11 mil metros cuadrados de exhibición las tendencias en el mundo de la publicidad.

“Presentaremos las tendencias más vanguardistas en la comunicación humana desde las artes gráficas pasando por el empaque publicitario, el bordado textil, los artículos promocionales. Tenemos ocho industrias cuyo objetivo al exhibir y presentar estos productos y servicios es ofrecerle a los visitantes-compradores diferentes giros”, explicó Pedro Ramírez, director de la EIPM.

Expuso que la finalidad es que los visitantes adopten las medidas, los productos y servicios que se ajusten más a su mercado meta.

Señaló que los giros principales son: artes gráficas, bordado textil, mercadotecnia, artículos promocionales, empaque y artes gráficas.

$!Pedro Ramírez, director de la EIPM, destacó las nuevas tendencias que se presentarán durante el encuentro empresarial. FOTO: ARACELY CHANTAKA
Pedro Ramírez, director de la EIPM, destacó las nuevas tendencias que se presentarán durante el encuentro empresarial. FOTO: ARACELY CHANTAKA

Además, la exposición comprende eventos contenido, que son una serie de conferencias con expertos en la materia, así como la Noche de los Publívoros.

“Los eventos contenido son la parte educacional de exposición, vienen conferencias en Inteligencia Artificial (IA) en mercadotecnia y conferencias de distintas índoles, y también la Noche de los Publívoros, que es un evento que se dejó de hacer desde la pandemia, es un evento de creatividad, que viene de Francia”, abundó.

Compartió que el relanzamiento mundial de este evento de corte internacional será precisamente en la exposición celebrada en Monterrey.

En la rueda de prensa de este jueves también estuvieron presentes: Ana Esqueda, directora de Desarrollo de Negocios de Canaco Servytur Monterrey; Antulio Ortiz, socio fundador de la Comunidad MCX y Eduardo García, vicepresidente de la Canirac Nuevo León.

Esqueda subrayó que para la Canaco Monterrey es muy importante respaldar este tipo de iniciativas porque la publicidad y la comunicación hoy en día son vitales, ya que ahora se trata no solo de posicionar los productos sino de crear confianza y conectar.

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Por su parte, Antulio Ortiz indicó que la mercadotecnia ha sufrido cambios muy importantes en este milenio por lo que es importante estar actualizados.

“Hemos encontrado en Expo Publicidad un punto de encuentro muy interesante, en donde lo que hacemos es actualizarnos acerca de las tecnologías, de las nuevas tendencias en todo lo que es el tema de herramientas para el posicionamiento de las marcas”, puntualizó.

La Exposición Internacional de Publicidad México es un evento gratuito, sin embargo, se recomienda realizar un pre registro en línea para un mayor control y agilidad de acceso.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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