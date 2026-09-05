Detienen a menor en Monterrey por robar ¡18 libros de una serie japonesa!

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    Detienen a menor en Monterrey por robar ¡18 libros de una serie japonesa!
    Un menor fue detenido en Monterrey tras intentar salir de una tienda con 18 libros de Blue Lock y dos discos, valuados en 5 mil 452 pesos VANGUARDIA

Los hechos se registraron en una tienda departamental en pleno centro de Monterrey, reportó la Secretaría de Seguridad Pública municipal

Monterrey, Nuevo León.- Un menor de edad fue detenido por robar 18 libros de una serie japonesa y dos discos compactos de una tienda departamental en Monterrey.

Los hechos se registraron en pleno centro de la ciudad cuando se recibió el reporte de la tienda Sanborns, ubicada en el cruce de Escobedo y Morelos, de la presencia de un joven que intentó sustraer material sin pagar.

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El presunto ladrón fue identificado como Diego Ernesto “N”, de 17 años.

Policías municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando se les acercó un guarda de seguridad del local, quien les informó que el joven se introdujo como cliente del negocio y él comenzó a seguirlo al verlo sospechoso.

Indicó que lo observó meter en una mochila varios libros y dos discos compactos. Al salir le pidieron el ticket de pago, pero no pudo mostrarlo, por lo que se solicitó apoyo a la policía.

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Tras una inspección, le encontraron 18 libros de la serie Blue Lock, que es de origen japonés, así como dos discos. Lo robado dio un valor de cinco mil 452 pesos.

El menor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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