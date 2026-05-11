CNDH expresa preocupación por liberación de marinos vinculados a desapariciones forzadas en Nuevo Laredo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por la liberación de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) relacionada con el caso de desapariciones forzadas y ejecuciones ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante 2018, luego de que un juez federal absolviera a elementos procesados por estos hechos. A través de un pronunciamiento oficial, la CNDH señaló que la decisión judicial contraviene el cumplimiento de la Recomendación 36VG/2020, emitida el 13 de julio de 2020, en la que se documentaron violaciones graves a derechos humanos cometidas por elementos de la SEMAR.

CNDH DOCUMENTÓ DESAPARICIONES Y PRIVACIONES DE LA VIDA La recomendación fue dirigida a la Secretaría de Marina, a la Fiscalía General de la República (FGR), al Gobierno de Tamaulipas y al Ayuntamiento de Nuevo Laredo. En el documento, la CNDH acreditó violaciones graves a derechos humanos relacionadas con la detención arbitraria y desaparición forzada de 27 personas, así como la privación arbitraria de la vida de 12 víctimas en distintos hechos registrados entre febrero y junio de 2018, además de septiembre de ese mismo año. De acuerdo con la Comisión, durante ese periodo recibió múltiples quejas de familiares de personas desaparecidas, quienes acudieron a bases de operaciones de la Marina instaladas en Nuevo Laredo, así como a agencias ministeriales, hospitales y funerarias, sin obtener información sobre el paradero de sus familiares. INVESTIGACIÓN POR DESAPARICIÓN FORZADA A MANOS DE ELEMENTOS DE LA SEDENA INTEGRÓ 17 EXPEDIENTES La actual administración de la CNDH informó que, tras una investigación realizada en el marco de sus facultades constitucionales, se integraron 17 expedientes relacionados con estos hechos. Según el organismo, se logró acreditar que personal de la SEMAR transgredió derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad y seguridad personal, la personalidad jurídica, el trato digno, la vida, la inviolabilidad del domicilio, así como el derecho a la verdad y al acceso a la justicia. La Comisión también señaló que las víctimas y sus familiares fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

SEMAR ENTREGÓ A 30 MARINOS A LA FGR La recomendación fue aceptada por las autoridades señaladas y, en abril de 2021, la Secretaría de Marina puso a disposición de la Fiscalía General de la República a 30 marinos presuntamente vinculados con los hechos investigados. La CNDH indicó que dio seguimiento puntual a diversas carpetas de investigación iniciadas por la FGR derivadas de las conductas y omisiones documentadas por el organismo. Asimismo, precisó que realizó aportaciones a las investigaciones ministeriales correspondientes; sin embargo, afirmó que las autoridades únicamente han reportado el estado procesal de las indagatorias y no el avance de las causas penales. VÍCTIMAS DENUNCIARON LENTITUD EN PROCESOS El organismo nacional detalló que en abril de este año las víctimas y sus representantes manifestaron inconformidad por la lentitud de las acciones judiciales, los reveses en los procesos penales y la falta de reparación integral del daño. Según la CNDH, las familias reclamaron que, pese a la emisión de la Recomendación 36VG/2020, no han sido reparadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Ante ello, se acordó realizar una reunión presencial con víctimas y representantes durante mayo, en la que se prevé la participación de personal de la CEAV con capacidad de decisión para explicar la demora en las resoluciones relacionadas con la reparación integral del daño. JUEZ FEDERAL ABSUELVE A NUEVE MARINOS EN BAJA CALIFORNIA SUR La preocupación de la Comisión se intensificó luego de que un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California Sur, con residencia en La Paz, absolviera a nueve marinos procesados por desaparición forzada relacionada con los hechos que motivaron la recomendación emitida en 2020. La CNDH señaló que, de acuerdo con información pública, actualmente ninguno de los 30 marinos detenidos en 2021 permanece en prisión por este caso. Además, indicó que ya suman cuatro juicios perdidos contra integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la SEMAR, quienes fueron señalados como presuntos responsables de las desapariciones y homicidios documentados.

CNDH PIDE INVESTIGAR ACTUACIÓN DEL JUEZ Frente a esta situación, la Comisión Nacional expresó su respaldo a las víctimas y recordó que las denuncias penales presentadas contra elementos de la Marina formaban parte de las medidas de reparación integral del daño. En ese contexto, el organismo hizo un exhorto al Tribunal de Disciplina Judicial para que investigue la actuación del juez que emitió la resolución absolutoria y, en caso de considerarlo procedente, aplique las medidas correspondientes. La CNDH reiteró que continuará dando seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 36VG/2020 y mantendrá el acompañamiento a las víctimas y sus familias en las acciones relacionadas con la búsqueda de justicia y reparación integral del daño.

Publicidad