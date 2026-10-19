CNDH investiga infiltrados y presencia de antimotines sin identificar en marcha de Guadalajara
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El organismo indaga posibles violaciones a derechos humanos tras violencia y uso de petardos en las protestas de Jalisco.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación formal sobre las manifestaciones del 11 y 18 de octubre en Guadalajara. El objetivo principal es identificar posibles agresiones y violaciones a los derechos de los asistentes por parte de las autoridades y de grupos externos.
Los asistentes a la marcha del 18 de octubre denunciaron que un grupo de personas ajenas al movimiento lanzó petardos para detonar actos de violencia. La CNDH advirtió que es prioritario investigar la identidad de estos presuntos infiltrados, ante el riesgo de que actúen en coordinación con las fuerzas de seguridad para reprimir la protesta.
Elementos antimotines y corporaciones policiales operaron sin identificación visible durante la jornada del domingo. Personal de la CNDH constató en el lugar que varios uniformados portaban equipo pesado y armamento sin mostrar sus nombres o números de placa, lo que impide atribuir responsabilidades directas en caso de abusos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) se negó a cooperar con la investigación nacional. De acuerdo con el reporte oficial, el organismo local no entregó los expedientes solicitados ni acudió a las reuniones de trabajo programadas para revisar el caso.
La CNDH mantendrá la vigilancia sobre el caso a pesar de la falta de apoyo local. El organismo confirmó que dará seguimiento al proceso legal de las personas que resultaron detenidas durante las protestas para garantizar que se respeten sus garantías individuales.