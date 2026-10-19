Senado abre la puerta a citar al IMSS y Salud por desabasto de medicamentos

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    Senado abre la puerta a citar al IMSS y Salud por desabasto de medicamentos
    El Senado de la República analiza la posibilidad de reunirse con los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). FOTO: CUARTOSCURO

Higinio Martínez Miranda adelantó que podrían convocar a Zoé Robledo y David Kershenobich para abordar las carencias del sector salud.

El Senado de la República analiza la posibilidad de reunirse con los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud para revisar los principales problemas que enfrenta el sistema sanitario, entre ellos la falta de medicamentos y los bajos salarios del personal.

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El presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez Miranda, señaló que durante el periodo de comparecencias de funcionarios federales podría plantearse la participación de Zoé Robledo, director del IMSS, y David Kershenobich, secretario de Salud.

Durante una conferencia de prensa, el legislador no descartó que ambos funcionarios sean convocados para dialogar con los senadores sobre las condiciones actuales de los servicios médicos en el país.

SENADO BUSCA REUNIÓN CON ZOÉ ROBLEDO Y DAVID KERSHENOBICH

La posible reunión con los responsables del sector salud tendría como objetivo abordar las necesidades que enfrentan las instituciones públicas y conocer las medidas previstas para atenderlas.

Entre los temas señalados por Martínez Miranda se encuentran el desabasto de medicamentos y la inconformidad de trabajadores del IMSS por sus condiciones salariales.

Aunque el senador dejó abierta la posibilidad de convocar a los funcionarios, no confirmó una fecha para los encuentros ni detalló si ya existe una solicitud formal para concretarlos.

Las reuniones permitirían que los legisladores planteen preguntas sobre el funcionamiento de los servicios de salud y las condiciones laborales del personal que trabaja en estas instituciones.

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La posible reunión con los responsables del sector salud tendría como objetivo abordar las necesidades. FOTO: CUARTOSCURO

HIGINIO MARTÍNEZ PROPONE REACTIVAR REUNIONES CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

En otro tema, el presidente del Senado adelantó que buscará reactivar las reuniones interparlamentarias con Estados Unidos una vez que concluyan las elecciones de noviembre en ese país.

También consideró necesario retomar los encuentros con Canadá, debido a la relación entre las tres naciones de América del Norte.

Martínez Miranda señaló que buscará acercamientos con el embajador estadounidense en México para impulsar estas reuniones. Además, destacó la importancia de mantener el diálogo parlamentario con Cuba y la Unión Europea.

SENADO PIDE RESPETAR MANIFESTACIONES EN JALISCO

El legislador también se pronunció sobre las movilizaciones registradas en Guadalajara, Jalisco, por las inconformidades relacionadas con la calidad del agua potable.

Martínez Miranda respaldó el derecho de la ciudadanía a manifestarse y pidió distinguir entre quienes protestan pacíficamente y las personas que presuntamente participaron en actos violentos durante las movilizaciones.

Señaló que las autoridades estatales deben investigar los daños registrados y determinar las responsabilidades correspondientes, sin criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta.

Asimismo, sostuvo que garantizar la libertad de expresión debe ir acompañado de medidas para proteger a los manifestantes y evitar daños a inmuebles públicos y privados.

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CASO CHIHUAHUA Y COOPERACIÓN CON AGENCIAS DE ESTADOS UNIDOS

Finalmente, Martínez Miranda se refirió al proceso judicial relacionado con el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y señaló que podría aportar información sobre la actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

El senador afirmó que la cooperación con agencias como la DEA, la CIA y el FBI debe realizarse conforme a las leyes nacionales y mediante la coordinación con las autoridades federales.

Añadió que corresponderá a las instancias competentes esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades o responsabilidades individuales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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