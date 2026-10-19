Senado abre la puerta a citar al IMSS y Salud por desabasto de medicamentos

El Senado de la República analiza la posibilidad de reunirse con los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) y de la Secretaría de Salud para revisar los principales problemas que enfrenta el sistema sanitario, entre ellos la falta de medicamentos y los bajos salarios del personal.

El presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez Miranda, señaló que durante el periodo de comparecencias de funcionarios federales podría plantearse la participación de Zoé Robledo, director del IMSS, y David Kershenobich, secretario de Salud.

Durante una conferencia de prensa, el legislador no descartó que ambos funcionarios sean convocados para dialogar con los senadores sobre las condiciones actuales de los servicios médicos en el país.

SENADO BUSCA REUNIÓN CON ZOÉ ROBLEDO Y DAVID KERSHENOBICH

La posible reunión con los responsables del sector salud tendría como objetivo abordar las necesidades que enfrentan las instituciones públicas y conocer las medidas previstas para atenderlas.

Entre los temas señalados por Martínez Miranda se encuentran el desabasto de medicamentos y la inconformidad de trabajadores del IMSS por sus condiciones salariales.

Aunque el senador dejó abierta la posibilidad de convocar a los funcionarios, no confirmó una fecha para los encuentros ni detalló si ya existe una solicitud formal para concretarlos.

Las reuniones permitirían que los legisladores planteen preguntas sobre el funcionamiento de los servicios de salud y las condiciones laborales del personal que trabaja en estas instituciones.