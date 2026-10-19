Ricardo Monreal advierte que el Presupuesto 2027 en México será insuficiente

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    Ricardo Monreal advierte que el Presupuesto 2027 en México será insuficiente
    CIUDAD DE MÉXICO. 05OCTUBRE2026.- Conferencia de prensa del coordinador del grupo parlamentario de Morena en la cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila; sobre las comparecencias y trabajos para el periódo de sesiones de la Cámara baja. FOTO: CUARTOSCURO.COM Fotógrafo Especial

El líder de Morena reconoció que los recursos del 2027 no alcanzarán para cubrir sectores clave como salud, universidades públicas y el campo.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2027 enfrentará un severo déficit de recursos, según advirtió Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. El legislador confirmó que la bolsa total proyectada no alcanzará para cubrir las demandas financieras básicas de la nación.

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Salud, educación superior y agricultura sufrirán los mayores impactos por la escasez de liquidez presupuestal. Monreal detalló que las áreas críticas donde faltarán fondos públicos incluyen:

Salud pública: Atención a hospitales y abasto de medicamentos.

Universidades públicas: Presupuesto operativo y desarrollo académico.

El campo: Apoyos al sector agropecuario y productores locales.

Ciencia y agua: Proyectos de investigación e infraestructura hídrica.

RECORTES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS PARA REASIGNAR FONDOS

La Cámara de Diputados buscará recuperar alrededor de 18 mil millones de pesos mediante ajustes directos a otras instituciones públicas. Estos fondos provendrán de reducciones al presupuesto de órganos como el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Los ajustes presupuestales servirán para amortiguar el impacto en las dependencias más golpeadas. Las modificaciones finales se discutirán en mesas de trabajo con representantes de cada sector en cuanto el Senado concluya la revisión de la Ley de Ingresos.

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UN MARGEN DE MANIOBRA REDUCIDO

El Gobierno Federal cuenta con un espacio de maniobra muy limitado para realizar grandes reasignaciones de dinero en el Paquete Económico. El líder parlamentario admitió que existen complicaciones en los ingresos públicos, por lo que las negociaciones requerirán priorizar las necesidades más urgentes del país.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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