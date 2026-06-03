$!CNTE eleva protestas: bloquea y vandaliza edificios de SEP e ISSSTE

En su tercer día de protestas en la CDMX, la CNTE acordó bloquear los edificios de la SEP en Avenida Universidad y del ISSSTE en Buenavista. Durante su segunda asamblea de madrugada, el magisterio disidente también acordó insistir en la reunión con la Presidenta, pero también exigir reparación del daño para los maestros que han resultado heridos.

Desde primera hora de este miércoles, los contingentes de las secciones capitalinas y de Guerrero tomaron el acceso principal de la sede administrativa de la SEP ubicada afuera del Metro Coyoacán.

Durante la manifestación en instalaciones de la SEP en Avenida Universidad, sujetos encapuchados empezaron a agredir las instalaciones con un mazo.

Otro grupo acude a la Secretaría de Gobernación para acompañar a la Comisión Única de Negociación que ingresó para reunirse con las autoridades federales, quienes ayer les ofrecieron una mesa técnica de trabajo. Ante el cerco que estableció la Sección 22 oaxaqueña, el Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Gobernación cerró el ingreso y salida de la dependencia. Los maestros mantienen cercado el perímetro del complejo de Bucareli, apostados desde Abraham González hasta su cruce con General Print y, en consecuencia, con Bucareli a la altura del Reloj Chino, además de la intersección sobre Atenas, que es la calle de acceso vehicular de los funcionarios de primer nivel. Alrededor de mil 100 profesores, de acuerdo con los monitoreos oficiales, se apostaron en las inmediaciones de la Segob para presionar por una respuesta a favor de reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre ellos, además de los maestros oaxaqueños, se encuentran líderes de la Sección 18, en Michoacán. En tanto, maestros de la sección 7 de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan en las inmediaciones de las oficinas centrales del ISSSTE en Buenavista. Los docentes harán base en el edificio de Gobierno mientras ocurre la mesa de diálogo entre la Comisión Nacional Única de Negociación con autoridades federales. Desde las 10:00 horas, alrededor de 2 mil 500 docentes chiapanecos, acompañados de unos cuantos provenientes de Zacatecas, se apostaron alrededor del edificio gubernamental. A unos minutos de su arribo, se registraron enfrentamientos con pensionados que acudieron al edificio para realizar gestiones.

Después de un intercambio de palabras, los docentes convinieron dejarlos pasar. “Nosotros algún día vamos a estar ahí”, dijo una maestra, que pidió dejar pasar a uno de los pensionados junto con su hijo, que venía para apoyar en los trámites. Sin embargo, los uniformados que resguardan el lugar no los dejaron pasar. El edificio del ISSSTE luce lleno de lonas de la Coordinadora, con los ingresos resguardados y con la amenaza de que los oficinistas no van a poder ingresar. Policías viales cerraron la calle Jesús García al paso de vehículos.

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