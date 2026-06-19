CNTE levanta plantón en CDMX, tras acuerdo con la SEP

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que levantamiento del plantón en la Ciudad de México, luego de su reunión con la Secretaría de Educación Pública (SEP). El dirigente de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández Morales, quien participó en la reunión con la SEP, señaló a medios de comunicación que se abordaron 14 temas y 19 acuerdos de seguimiento a las propuestas de la Coordinadora de las secciones 9, 10, 11 y 60, mismas que quedaron documentados en un oficio. Aunque señalaron que se trata de un acuerdo parcial, pues todavía no se resuelve exigencias como la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa. Mientras que este mismo viernes se realizará una asamblea general para analizar las propuestas, y determinar si se hace una apuesta o volverán con la movilización.

BONO PARA CONTRATAR MAESTROS Mientras que Yenni Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, señaló que la SEP ofreció un bono especial a la CNTE para contratar docentes. Aunque no quiso precisar el monto que recibirá la Coordinadora, aseguró que no son para que se levante el paro. “Me parece que esa puntualización lo vamos a hacer con los compañeros de base, regularmente cuando se especulan millones, como fue el año pasado, varios medios de comunicación insinúan que el movimiento se levanta precisamente por los millones que entregan, y no es así (...) Esa oferta económica no es ni para la sección, ni para una cuestión que tenga que ver con levantar el movimiento, tiene que ver con una atención precisamente a la contratación de personal docente, porque la reforma educativa no permite que haya contrataciones una vez que se jubilan los compañeros de manera inmediata, entonces tenemos un rezago de más de 10 mil faltantes de contratación de personal, por lo tanto, se estará revisando cómo se va a impulsar ese recurso”, explicó la secretaria general de la Sección 22 La Sección 22 de la CNTE anunció que los maestros levantarán el plantón en la Ciudad de México, así como terminarán las protestas en el resto de los estados de México.

Pérez Martínez confirmó que se reorganizarán y harán un balance la jornada de lucha: “vamos entonces con los demás estados a reorganizarnos, no por una cuestión de derrota, porque no es de esa manera, es una situación de reorganización y de suma de fuerzas (...) Tenemos muy claro que el enemigo no está aquí, que el enemigo es el Estado”, afirmó a medios de comunicación. Comunicarán la decisión a la Asamblea Nacional Representativa que se llevará a cabo a las 20 horas en la sede nacional de la CNTE. ¿CUÁLES FUERON LOS ACUERDOS? La Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE informó que, tras la reunión de seis horas, alcanzaron acuerdos favorables con la SEP de su pliego petitorio de 14 puntos: - Aguinaldo de 90 días;

- Homologación de prestaciones en otras entidades;

- Becas Universales y totales para hijos de docentes;

- Recontratación de desplazados;

- Atención a las demandas de las secciones 9, 10, 11 y 60 mediante mesas de diálogo;

- Que no haya represalias económicas o descuentos para integrantes que participaron en el paro.

Luego de 19 días de protestas, estudiantes de Oaxaca volverán a las escuelas el lunes 22 de junio, para la recta final del ciclo escolar 2025-2026, como está marcado en el calendario de la SEP. Esta resolución marca un giro a la postura sumida por los docentes de la CNTE, quienes habían optado por un paro indefinido y continuar con movilizaciones ante la poca respuesta a sus demandas del Gobierno Federal. Las casas de campaña, lonas y estructuras improvisadas que cubrieron una buena parte del Zócalo y el Centro Histórico de la CDMX comenzaron a ser retiradas.

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