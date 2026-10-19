El delito de extorsión no se ha logrado disminuir pese a estrategia nacional; registran 950 afectados en los últimos nueve meses

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México
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    El delito de extorsión no se ha logrado disminuir pese a estrategia nacional; registran 950 afectados en los últimos nueve meses
    Especialistas en seguridad consultados consideran que las células delincuenciales en nuestro país realizan una extorsión sistemática, no sólo telefónica. EL UNIVERSAL

Las estadísticas de este delito se mantienen altas, pese a la estrategia nacional antiextorsión

A pesar de todos los operativos y el refuerzo de la estrategia nacional antiextorsión, las estadísticas de víctimas de este delito se mantienen en los últimos nueve meses de 2026, no se ha logrado bajar y, en promedio mensual, este delito registra a nivel nacional 950 afectados.

Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentan a nivel nacional en este periodo 8 mil 551 víctimas y de éstas, mil 944 están clasificadas como extorsión presencial y 6 mil 607, extorsión por otros medios.

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En los últimos siete meses las víctimas de extorsión no han podido disminuir y se han mantenido en 950 por mes; asimismo, el mes más alto fue abril con mil 103 y le sigue marzo con mil 98 denuncias, mayo registró mil 73, con lo que este trimestre fue el más alto del año.

De enero a septiembre de 2026, entre las entidades con el mayor número de víctimas se encuentran Ciudad de México, con mil 274; Estado de México, con mil 268; Nuevo León, con mil 36; Guanajuato, con 992; Morelos, con 582; y Querétaro, con 428.

Especialistas en seguridad consultados por El Universal consideran que las células delincuenciales en nuestro país realizan una extorsión sistemática, no sólo telefónica.

El 6 de julio del año 2025 el gobierno federal lanzó la Estrategia contra la Extorsión, basada en cinco ejes: Generar detenciones mediante investigación e inteligencia; Fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales.

También, aplicar el protocolo de atención a víctimas; Capacitar a operadores del 089 en Manejo de Crisis y Negociación; e Implementar una campaña de prevención nacional.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha detallado que la estrategia antiextorsión cuenta con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias en las que se depositan los cobros de las extorsiones.

El 13 de octubre de este año la SSPC dio a conocer que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión han detenido a 2 mil 170 personas por este delito como resultado de las acciones de inteligencia e investigación, en coordinación con las autoridades federales y estatales.

La especialista en seguridad Georgina Rodríguez expone que la extorsión es el único delito de alto impacto que no ha disminuido en los últimos cinco años, al contrario, va en aumento.

Recuerda que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión es el delito de mayor impacto a la ciudadanía, más que los homicidios y el robo.

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