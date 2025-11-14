Colaborarán autoridades de NL con esclarecimiento de muerte de detenido

Monterrey, Nuevo León.- La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó que apoya a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en las investigaciones por la muerte de un detenido el pasado 11 de noviembre.

A través de un comunicado, la corporación estatal informó que el hombre identificado como Jesús “N” fue detenido por policías estatales juntos a otros dos hombres en el centro de Monterrey en portación de drogas.

Precisó que los tres detenidos fueron trasladados a la Agencia Estatal de Investigaciones, en donde el ahora occiso manifestó que se sentía mal y posteriormente perdió el conocimiento motivo por el cual fue trasladado para su atención médica.

La dependencia estatal precisó que los policías involucrados en los sucesos se encuentran suspendidos de sus actividades por “protocolo” y se realiza la investigación para determinar responsabilidades.