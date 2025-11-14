Colaborarán autoridades de NL con esclarecimiento de muerte de detenido

México
/ 14 noviembre 2025
    Colaborarán autoridades de NL con esclarecimiento de muerte de detenido
    La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó que apoya a la Fiscalía estatal en la investigación por la muerte de un detenido en Monterrey, mientras los policías involucrados permanecen suspendidos en lo que se determina su responsabilidad. FOTO: ARCHIVO

La SSP de Nuevo León colabora con la Fiscalía en el esclarecimiento de la muerte de un hombre detenido en Monterrey,

Monterrey, Nuevo León.- La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó que apoya a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en las investigaciones por la muerte de un detenido el pasado 11 de noviembre.

A través de un comunicado, la corporación estatal informó que el hombre identificado como Jesús “N” fue detenido por policías estatales juntos a otros dos hombres en el centro de Monterrey en portación de drogas.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a menor de edad por ejecución del secretario de Ayuntamiento de Linares, Nuevo León

Precisó que los tres detenidos fueron trasladados a la Agencia Estatal de Investigaciones, en donde el ahora occiso manifestó que se sentía mal y posteriormente perdió el conocimiento motivo por el cual fue trasladado para su atención médica.

La dependencia estatal precisó que los policías involucrados en los sucesos se encuentran suspendidos de sus actividades por “protocolo” y se realiza la investigación para determinar responsabilidades.

Temas


Policía
homicidios
Investigaciones

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Suprema Corte desechó siete recursos promovidos por Grupo Salinas, al no corresponder a su competencia.

Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá
Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios

Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

Coahuila recibirá un tren de pavimentación en diciembre de 2025 como parte del programa federal para modernizar carreteras.

Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025
El aeropuerto de Saltillo entrará en una fase de ampliación y modernización que busca aumentar rutas, recibir más pasajeros y fortalecer la conectividad regional ante la creciente demanda aérea.

Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz
Expertos afirman que el Antropoceno ya comenzó. El impacto humano supera a la biomasa del planeta y altera clima, océanos y ecosistemas. Conoce las evidencias y riesgos de esta nueva era geológica.

El Antropoceno ya comenzó... alertan los científicos por nueva era en la historia de la Tierra