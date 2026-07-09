Colapsa obra de Vivienda para el Bienestar en Veracruz tras lluvias; no estaba habitada
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El desarrollo presentado en enero por Sheinbaum como modelo de Vivienda para el Bienestar sufrió severos daños estructurales; aunque no estaba habitado
Con un paisaje de destrucción amanecieron ayer las calles frente a uno de los desarrollos del programa federal Vivienda para el Bienestar en el puerto de Veracruz: pavimento colapsado, banquetas partidas, instalaciones de agua y electricidad dañadas, y lodo tras las lluvias de la madrugada.
https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-diluvio-de-72-horas-a-mexico-tormenta-negra-azotara-con-lluvias-torrenciales-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-IC22026592
Anoche, el Infonavit informó que la zona involucrada corresponde a un área en proceso de construcción en la que los edificios aún no estaban habitados.
El conjunto fue presentado el 24 de enero de este año por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Infonavit , Octavio Romero Oropeza, como ejemplo de la nueva política de vivienda. Seis meses después, una parte de ese desarrollo resultó zona de desastre.