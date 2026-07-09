Colapsa obra de Vivienda para el Bienestar en Veracruz tras lluvias; no estaba habitada

Con un paisaje de destrucción amanecieron ayer las calles frente a uno de los desarrollos del programa federal Vivienda para el Bienestar en el puerto de Veracruz: pavimento colapsado, banquetas partidas, instalaciones de agua y electricidad dañadas, y lodo tras las lluvias de la madrugada.

Anoche, el Infonavit informó que la zona involucrada corresponde a un área en proceso de construcción en la que los edificios aún no estaban habitados.

El conjunto fue presentado el 24 de enero de este año por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Infonavit , Octavio Romero Oropeza, como ejemplo de la nueva política de vivienda. Seis meses después, una parte de ese desarrollo resultó zona de desastre.