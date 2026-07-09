Colapsa obra de Vivienda para el Bienestar en Veracruz tras lluvias; no estaba habitada

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México
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    Colapsa obra de Vivienda para el Bienestar en Veracruz tras lluvias; no estaba habitada
    Banquetas partidas, pavimento hundido y redes de servicios destrozadas es el saldo tras las tormentas en el complejo. ESPECIAL

El desarrollo presentado en enero por Sheinbaum como modelo de Vivienda para el Bienestar sufrió severos daños estructurales; aunque no estaba habitado

Con un paisaje de destrucción amanecieron ayer las calles frente a uno de los desarrollos del programa federal Vivienda para el Bienestar en el puerto de Veracruz: pavimento colapsado, banquetas partidas, instalaciones de agua y electricidad dañadas, y lodo tras las lluvias de la madrugada.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-diluvio-de-72-horas-a-mexico-tormenta-negra-azotara-con-lluvias-torrenciales-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-IC22026592

Anoche, el Infonavit informó que la zona involucrada corresponde a un área en proceso de construcción en la que los edificios aún no estaban habitados.

El conjunto fue presentado el 24 de enero de este año por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Infonavit , Octavio Romero Oropeza, como ejemplo de la nueva política de vivienda. Seis meses después, una parte de ese desarrollo resultó zona de desastre.

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