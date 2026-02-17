Cae 22% ‘devolución’ de migrantes a México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 febrero 2026
    Cae 22% ‘devolución’ de migrantes a México
    Se trata de la cifra más baja desde 2001, cuando fueron devueltos 791,256 mexicanos desde EU, casi 5 veces los del año pasado. REFORMA

En 2025, el 81.8 por ciento de los paisanos devueltos habían sido detenidos por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

El número de mexicanos “devueltos” por autoridades migratorias de Estados Unidos disminuyó 22 por ciento en 2025 respecto al año previo y se ubicó en su nivel más bajo en este siglo.

De acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, entre enero y diciembre del año pasado, fueron devueltos 160,192 paisanos, por 206,233 en el mismo periodo de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México

Se trata de la cifra más baja desde 2001, cuando fueron devueltos 791,256 mexicanos desde EU, casi 5 veces los del año pasado.

En 2025, el 81.8 por ciento de los paisanos devueltos habían sido detenidos por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y 15 por ciento por agentes de la Patrulla Fronteriza.

El 44.4 por ciento fueron detenidos en Texas, el 14.7 en Arizona y el 14.6 en California.

Un tercio, 33.7 por ciento, tenía menos de un mes en EU, y casi otro tercio, 30.6 por ciento, tenía entre 1 y 10 años.

Por sexo, el 85.8 por ciento correspondió a hombres y el 9.2 a mujeres.Y por grupos de edad, fueron devueltos 6 mil 336 adolescentes de 12 a 17 años y mil 661 niños menores de 12 años, 72 de ellos no acompañados.

Las principales entidades de origen fueron Chiapas, con 9 por ciento, Guanajuato, con 8, y Guerrero, con 7.8.

En tanto, los principales puntos de recepción de los paisanos devueltos fueron Puerta México (Matamoros II), con 20.6 por ciento, Ciudad Juárez Libertad (Paso del Norte), con 13.4, y Nogales I, con 12.9.

Casi uno de cada 5, el 19.5 por ciento, de las devoluciones fue vía aérea con destino a los aeropuertos de Villahermosa, de Tapachula y Felipe Ángeles.

De acuerdo con la UPM, el 93 por ciento de los paisanos devueltos desde EU aceptaron apoyos de programas federales.

Los principales apoyos consistieron en alimentos y agua, descuento en boleto de autobús, llamada telefónica y trámite de CURP.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportaciones
Migrantes

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La defensa de Z-40 busca que le retiren condiciones extremas de internamiento en una prisión de Estados Unidos.

Exigen justicia por masacres en Coahuila; EU investiga a Z-40 por Allende y Piedras Negras
El sector turístico de la ciudad advirtió de las limitaciones que se tendrán en materia de mercadotecnia de cara al Mundial.

FIFA nos dejó sin ‘Mundial’; preocupa a prestadores de servicios de Coahuila uso de marcas registradas
Al igual que México, Estados Unidos deberá ajustar el volumen de agua que cede como parte del tratado bilateral.

Ante crisis, ahora EU reduciría más pago de agua a México
La merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026 ya está disponible en la tienda de la FIFA.

FIFA lanza merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026: estos son los precios
Campbell dijo anteriormente que era conocida del delincuente sexual convicto

Los archivos Epstein insinúan vínculos con la supermodelo Naomi Campbell
Con base al Indicador Oportuno del Consumo Privado, que anticipa los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado, Inegi reportó un alza en el consumo de los hogares a finales de 2025 y comienzos de 2026.

Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026
La Secretaría de Educación Pública, bajo la titularidad de Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP
Señaló que, aunque en la publicación no se le menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”.

Durazo niega dinero ilegal y exige aclaración a Scherer por alusiones a Sonora en un libro