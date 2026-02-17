Cae 22% ‘devolución’ de migrantes a México

El número de mexicanos “devueltos” por autoridades migratorias de Estados Unidos disminuyó 22 por ciento en 2025 respecto al año previo y se ubicó en su nivel más bajo en este siglo.

De acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, entre enero y diciembre del año pasado, fueron devueltos 160,192 paisanos, por 206,233 en el mismo periodo de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México

Se trata de la cifra más baja desde 2001, cuando fueron devueltos 791,256 mexicanos desde EU, casi 5 veces los del año pasado.

En 2025, el 81.8 por ciento de los paisanos devueltos habían sido detenidos por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y 15 por ciento por agentes de la Patrulla Fronteriza.

El 44.4 por ciento fueron detenidos en Texas, el 14.7 en Arizona y el 14.6 en California.

Un tercio, 33.7 por ciento, tenía menos de un mes en EU, y casi otro tercio, 30.6 por ciento, tenía entre 1 y 10 años.

Por sexo, el 85.8 por ciento correspondió a hombres y el 9.2 a mujeres.Y por grupos de edad, fueron devueltos 6 mil 336 adolescentes de 12 a 17 años y mil 661 niños menores de 12 años, 72 de ellos no acompañados.

Las principales entidades de origen fueron Chiapas, con 9 por ciento, Guanajuato, con 8, y Guerrero, con 7.8.

En tanto, los principales puntos de recepción de los paisanos devueltos fueron Puerta México (Matamoros II), con 20.6 por ciento, Ciudad Juárez Libertad (Paso del Norte), con 13.4, y Nogales I, con 12.9.

Casi uno de cada 5, el 19.5 por ciento, de las devoluciones fue vía aérea con destino a los aeropuertos de Villahermosa, de Tapachula y Felipe Ángeles.

De acuerdo con la UPM, el 93 por ciento de los paisanos devueltos desde EU aceptaron apoyos de programas federales.

Los principales apoyos consistieron en alimentos y agua, descuento en boleto de autobús, llamada telefónica y trámite de CURP.