$!Así serán los trenes del tramo Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo; correrán a 165 km/h

La presentación oficial fue realizada por Andrés Lajous, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado , quien detalló que la red contempla múltiples tramos en construcción y otros en fase de estudios técnicos. Entre ellos destacan Ciudad de México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.

El ambicioso plan ferroviario que busca reactivar el transporte de pasajeros en el norte de México comienza a tomar forma con definiciones técnicas concretas. El tramo que unirá Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo forma parte del corredor nacional que conectará con Ciudad de México, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de los próximos años.

El objetivo principal es crear una red ferroviaria moderna que conecte polos industriales y comerciales estratégicos, ofreciendo una alternativa eficiente frente al automóvil y al transporte por autobús en uno de los corredores económicos más importantes del país.

TRENES MODERNOS Y DE ALTA CAPACIDAD

El proyecto contempla la adquisición de 47 trenes de pasajeros que alcanzarán una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora, con unidades de aproximadamente 100 metros de longitud y capacidad de acoplar dos convoyes cuando la demanda lo requiera:

• 47 trenes de pasajeros.

• Velocidad máxima de 165 km/h.

• Longitud aproximada de 100 metros por unidad, con posibilidad de acoplar dos trenes.

• Dos configuraciones:

• 632 pasajeros (334 sentados) en trayectos cortos.

• 271 pasajeros en itinerarios largos.

• Asientos ergonómicos.Accesibilidad universal con espacios prioritarios.

• Sistemas de información y comunicación al pasajero.

• Seguridad y confort como eje del diseño.

El contrato de fabricación fue adjudicado a Alstom México, empresa que ya inició los trabajos de diseño. La llegada del primer tren está prevista para junio de 2027, marcando el inicio de operaciones progresivas en la red.

UN TRAMO ESTRATÉGICO DE CASI 400 KILÓMETROS

El segmento Saltillo–Nuevo Laredo tendrá una longitud aproximada de 396 kilómetros y se perfila como uno de los más relevantes por su conexión con la frontera y la actividad industrial del noreste del país.

Los servicios contemplados incluyen rutas Monterrey–Nuevo Laredo, Saltillo–Monterrey y conexiones intermedias como Derramadero–Ramos Arizpe y García–Escobedo. Se estima una demanda inicial de 20 mil pasajeros diarios en esta zona, dentro de una proyección total de 70 mil usuarios en los corredores principales del norte.

La infraestructura combinará el aprovechamiento del derecho de vía existente con nuevas vías dedicadas para garantizar seguridad operativa y eficiencia en los tiempos de traslado.

EL RETO TÉCNICO: LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

Uno de los mayores desafíos del proyecto se encuentra en el paso por la zona metropolitana de Monterrey, donde la densidad urbana, la actividad industrial y los cruces logísticos requieren soluciones de ingeniería complejas.

Las licitaciones contemplan estaciones en Saltillo, Ramos Arizpe, García, Salinas Victoria, Bustamante, Lampazos, Anáhuac y Nuevo Laredo, además de edificios operativos, sistemas de señalización y telecomunicaciones, así como la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente.

El trazo deberá integrarse al entorno urbano sin afectar la movilidad existente, lo que implica coordinación intermunicipal y ajustes técnicos continuos. Superar este reto será clave para cumplir el calendario y consolidar el regreso de los trenes de pasajeros al norte del país.

DATOS CURIOSOS

• Los trenes combinarán tecnología diésel-eléctrica, excepto el tramo eléctrico Ciudad de México–Pachuca.

• Las velocidades en la red nacional oscilarán entre 160 y 200 km/h según el segmento.

• El proyecto busca reducir tiempos de traslado · emisiones contaminantes · saturación carretera.