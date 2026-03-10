Colapso en San Antonio Abad: recuperan segundo cuerpo y buscan a tercera víctima tras derrumbe en edificio

Durante la madrugada de este martes 10 de marzo, cuerpos de emergencia de la Ciudad de México localizaron y recuperaron el segundo cuerpo de las personas atrapadas tras el colapso de un edificio cercano a la estación San Antonio Abad, correspondiente al Metro de la Ciudad de México.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que además continúan las labores de búsqueda para recuperar el cuerpo de una tercera víctima que permanece atrapada entre los escombros.

El inmueble colapsado, de tres niveles, se ubica en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

BINOMIO CANINO LOCALIZÓ SEGUNDO CUERPO ENTRE LOS ESCOMBROS

A la 1:54 de la madrugada, Pérez Cova, conocido como “Jefe Vulcano Cova”, informó a través de redes sociales que fue localizado un segundo cuerpo.

De acuerdo con el reporte, el hallazgo fue realizado por Togo, un binomio canino especializado en búsqueda y rescate que participa en las labores tras el derrumbe.

Según el jefe de bomberos, el cuerpo se encontraba aproximadamente a un metro de la superficie entre los restos del inmueble colapsado.

Posteriormente, el funcionario actualizó la información e indicó que se iniciaron las labores para recuperar los restos de la víctima.

“En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

El cuerpo fue entregado a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que realiza las diligencias correspondientes.