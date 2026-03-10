Colapso en San Antonio Abad: recuperan segundo cuerpo y buscan a tercera víctima tras derrumbe en edificio

México
/ 10 marzo 2026
    Colapso en San Antonio Abad: recuperan segundo cuerpo y buscan a tercera víctima tras derrumbe en edificio
    Rescatistas hallaron el segundo cuerpo tras el derrumbe de un edificio cerca de la estación San Antonio Abad del Metro de la Ciudad de México. X | JefeVulcanoCova

Bomberos y rescatistas trabajan entre escombros tras el colapso de un edificio en la colonia Tránsito, cerca de San Antonio Abad

Durante la madrugada de este martes 10 de marzo, cuerpos de emergencia de la Ciudad de México localizaron y recuperaron el segundo cuerpo de las personas atrapadas tras el colapso de un edificio cercano a la estación San Antonio Abad, correspondiente al Metro de la Ciudad de México.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que además continúan las labores de búsqueda para recuperar el cuerpo de una tercera víctima que permanece atrapada entre los escombros.

El inmueble colapsado, de tres niveles, se ubica en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

TE PUEDE INTERESAR: Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada

BINOMIO CANINO LOCALIZÓ SEGUNDO CUERPO ENTRE LOS ESCOMBROS

A la 1:54 de la madrugada, Pérez Cova, conocido como “Jefe Vulcano Cova”, informó a través de redes sociales que fue localizado un segundo cuerpo.

De acuerdo con el reporte, el hallazgo fue realizado por Togo, un binomio canino especializado en búsqueda y rescate que participa en las labores tras el derrumbe.

Según el jefe de bomberos, el cuerpo se encontraba aproximadamente a un metro de la superficie entre los restos del inmueble colapsado.

Posteriormente, el funcionario actualizó la información e indicó que se iniciaron las labores para recuperar los restos de la víctima.

“En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

El cuerpo fue entregado a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que realiza las diligencias correspondientes.

INICIAN TRABAJOS PARA RECUPERAR TERCER CUERPO ENTRE ESCOMBRO DE EDIFICIO COLAPSADO

Más tarde, alrededor de las 7:40 de la mañana, Pérez Cova informó que comenzaron las maniobras para recuperar el cuerpo de la tercera víctima que permanece atrapada.

Las labores continúan con la participación de bomberos, rescatistas y personal especializado que trabaja en la remoción controlada de escombros para evitar nuevos riesgos estructurales.

PRIMER CUERPO FUE LOCALIZADO LA NOCHE DEL LUNES

Durante la noche del lunes, autoridades capitalinas confirmaron el hallazgo del primer cuerpo tras el derrumbe ocurrido cerca de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

De acuerdo con los reportes oficiales, el colapso dejó personas atrapadas al interior del inmueble, lo que activó un operativo de rescate que se prolongó durante toda la noche.

DOS PERSONAS FUERON RESCATADAS CON VIDA

Las autoridades capitalinas informaron que dos personas fueron rescatadas con vida del edificio colapsado.

Ambas recibieron atención médica por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes se encargaron de su valoración y traslado para recibir atención especializada.

PROTECCIÓN CIVIL CONFIRMA BÚSQUEDA DE TERCER TRABAJADOR

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, confirmó que los servicios de emergencia trabajaron durante toda la noche para localizar a las personas atrapadas.

En entrevista con medios de comunicación, señaló:

“Alrededor de las cuatro de la mañana hallamos el cuerpo del segundo trabajador y en este momento trabajamos para hallar al tercer trabajador. Aproximadamente 35 años (el segundo trabajador)”.

La funcionaria indicó que los familiares de las víctimas han recibido acompañamiento desde el momento en que se reportó el colapso.

AUTORIDADES REITERAN APOYO A FAMILIARES

Urzúa Venegas señaló que las acciones de rescate y atención se realizan bajo instrucciones de la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina.

También destacó la participación de binomios caninos de la Secretaría de Marina, que han colaborado en la localización de posibles víctimas dentro del inmueble colapsado.

TE PUEDE INTERESAR: Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada

PROTECCIÓN CIVIL DESTACA LABORES DE LOCALIZACIÓN EN LA COLONIA ATRÁNSITO

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó alrededor de las 6:40 de la mañana que continúan las labores de búsqueda.

En el mensaje publicado se indicó:

“Atendiendo las instrucciones de la #JefaDeGobierno, Clara Brugada, se continúa con las labores para la localización de los trabajadores atrapados en el colapso de la colonia Tránsito, en Cuauhtémoc”.

La dependencia añadió que durante la madrugada se confirmó el segundo fallecimiento relacionado con el derrumbe.

“Lamentablemente, durante la madrugada, fue localizado el cuerpo sin vida de uno de ellos, es decir, se confirma el segundo fallecimiento por estos hechos”.

Las autoridades señalaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza las diligencias correspondientes y que se brindará apoyo a los familiares de las víctimas mientras continúan los trabajos en la zona del colapso.

