Cole Tomas Allen, el ingeniero y profesor arrestado como supuesto atacante en cena con Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos redujeron y arrestaron a un joven que intentó entrar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), evento al que asistían el presidente Donald Trump, la primera dama y miembros del gobierno. Autoridades estadounidenses confirmaron el sábado que el sospechoso de irrumpir armado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba presente el presidente de EU, es un “actor solitario” y que no existe una amenaza persistente para el público tras el incidente que dejó a un agente herido.

¿QUIÉN ES COLE TOMAS ALLEN? Aunque las autoridades no han dado el nombre del sospechoso, medios locales e internacionales se refieren a él como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, en el estado de California que trabajaba como profesor. Aunque los únicos detalles oficiales son que el sospechoso era un joven de 31 años de Torrance, varios medios, tras publicar su identidad, aseguraron que se trata de un ingeniero mecánico e informático, con experiencia en los videojuegos y que trabajaba como profesor en la empresa de preparación de exámenes C2 Education, según su cuenta de LinkedIn.

El presidente del Asian American Civic Trust, Dylan Wakayama, detalló al periódico Los Angeles Times, que Allen daba clases particulares a varios estudiantes de secundaria de esta organización sin fines de lucro, que lo definían como una persona “muy inteligente, con gran dominio de biología, matemáticas y ciencias”, además de “una persona amable y tranquila”. Estudió en el Instituto Tecnológico de California (CalTech), una universidad privada situada en Pasadena, Ingeniería Mecánica, y luego trabajó como desarrollador de software para una aplicación de educación y como profesor desde 2020, según extractos de su perfil de LinkedIn publicados en redes sociales y por varios medios. Además, tiene un master en ciencias informáticas por la Universidad Estatal de California en 2025, hizo prácticas de verano cuando aún no estaba graduado en la NASA y, además de su trabajo como profesor, se define como “desarrollador de videojuegos independiente”.

De momento, el sospechoso, que no resultó herido, pero fue trasladado a un hospital, ha sido acusado de dos delitos graves, relacionados con la posesión de armas de fuego y agresión, según detalló la fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que añadió que “este individuo tenía intención de causar el mayor daño posible”. El sospechoso del reciente incidente, Allen de 31 años que intentó entrar armado al evento de gala, era un huésped del Hotel Washington Hilton, en el que se celebró la cena de corresponsales que presidía Trump.

TRUMP DIFUNDE IMÁGENES Y VIDEOS DEL HECHO El propio Trump compartió en su red social Truth Social imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se le ve esposado en el suelo del hotel. Además, compartió imágenes de video de las cámaras de seguridad del recinto, en blanco y negro con una baja calidad se ve al hombre corriendo a toda velocidad en el control de seguridad de acceso, a la par, los miembros del Servicio Secreto desenfundan sus armas y disparan. En ninguno de los mensajes agregó un texto adjunto que identifique al detenido. Trump aseguró la noche del sábado en una rueda de prensa que el tirador “estaba muy lejos” de acercarse a él y añadió que “era un loco”, que difícilmente podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

“UN PISTOLERO SOLITARIO” HIRIÓ A AGENTE DEL SERVICIO SECRETO En una comparecencia ante los medios, el jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, detalló que el sospechoso cargaba con un arsenal compuesto por “una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos” al momento de asaltar un puesto de control del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel a las 20:36 hora local. “En este momento, todo parece indicar que se trata de un actor solitario, un pistolero solitario”, afirmó Carroll, descartando la participación de cómplices de manera preliminar.

A pesar del intercambio de disparos en los pasillos del hotel, la policía informó que el sospechoso no fue alcanzado por las balas. No obstante, tras ser reducido, fue trasladado a un centro hospitalario para ser evaluado médicamente.

Por su parte, un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales. El agente fue trasladado a un hospital local y, según Carroll, se encuentra “con buen ánimo”. La investigación ha pasado a ser un esfuerzo conjunto entre el Servicio Secreto, la Policía Metropolitana y el FBI para determinar los motivos que llevaron al hombre de 31 años a intentar vulnerar la seguridad del evento, al que asistía el presidente Donald Trump tras años de ausencia.

Era la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024.

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