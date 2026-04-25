Informes sobre el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua hasta la mañanera del 27 de abril

El 25 de abril, desde Tenango de Doria, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló cuándo serán los nuevos informes con respecto a la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua. Tras la muerte de los dos agentes de la CIA, en un accidente automovilístico en Chihuahua, el Gabinete de Seguridad informó que ninguno de ellos contaba con permiso para realizar actividades en México. El incidente provocó una disputa entre el gobierno estatal, de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y la administración federal de Sheinbaum. Durante el tour de la presidenta en Hidalgo, medios de información preguntaron sobre avances en el caso de los agentes de Chihuahua. Ante el cuestionamiento, Sheinbaum respondió que la nueva información se dará el lunes, 27 de abril, en la conferencia mañanera. Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad detalló que uno de los agentes ingresó a México como ‘visitante’ y no tenía permiso para realizar actividades remunerables. El otro agente cruzó la frontera con pasaporte diplomático, según los registros migratorios. Se destaca que, antes de haberlos identificado como agentes de la CIA, medios de información los describieron como funcionarios de la embajada.

Según testimonios del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y del gobierno del estado, los agentes brindaban capacitación para el uso de drones inteligentes. ‘La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación’ indicó el Gabinete de Seguridad.

Dentro del comunicado, se destacó que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como el mismo Gabinete de Seguridad estaban enterados de operaciones de agentes extranjeros en el país. El incidente ha provocado controversia y debate, ya que una de las principales posturas de la administración federal, durante el sexenio de Sheinbaum, ha sido negar cualquier tipo de intervención de los Estados Unidos en materia de seguridad. SHEINBAUM GARANTIZA RECONSTRUCCIÓN EN HIDALGO TRAS LLUVIAS DE OCTUBRE A seis meses de las afectaciones causadas debido a las lluvias y deslaves en Hidalgo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que ‘todo va a ser reconstruido’. Al encabezar la atención a las personas afectadas por dichas precipitaciones en Hidalgo de octubre del año pasado, la mandataria federal atendió los reclamos, los cuales indicaron falta de medicamentos. ‘No nos hemos olvidado, que vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados y todavía queda una escuela, todas las escuelas que fueron dañadas, todo va a ser reconstruido en Tenango de Doria y en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias. Vamos a empezar; bueno, en algunos lados ya se empezó. ‘Pero todos los caminos van a ser rehabilitados, es una inversión muy importante, pero refleja algo que para nosotros es de corazón y es que nosotros nunca abandonamos al desprotegido, al que lo necesite. Los gobiernos de antes no eran así (...)’, comentó. En su asamblea, atendió diferentes reclamos que le hicieron por falta de medicinas en hospitales y clínicas de la entidad, y se comprometió a visitar este mismo día un centro de salud con el fin de comprobar su distribución. Además, personas le reclamaron apoyo por los caminos que quedaron afectados después de las lluvias. Sheinbaum entregó el micrófono a quienes se manifestaron e inclusive bajó del templete al final de su evento para dar la atención.

‘Por eso vengo con ustedes para que me digan lo que realmente está pasando y para arreglarlo’, dijo. Instruyó al director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, a revisar esta situación, y destacó las Rutas de la Salud.

Habitantes de Huehuetla, San Bartolo Totultepec y Tenango urgieron a la presidenta de México a ser reubicados de las zonas de riesgo, y pidieron la construcción de obras como el puente de Zicatlán. ‘¡Reconstrucción de caminos ya. No bastan los anuncios de millonarias inversiones, queremos acciones!’ y ‘El pueblo no va a esperar una tragedia’, manifestaron en pancartas. A algunos de los manifestantes se les pidió guardar sus pancartas. Denunciaron a EL UNIVERSAL que a más de un año de las inundaciones y deslaves, aún viven en riesgo. Sobre la carretera se observó cómo trabajadores y maquinaria hacían trabajos en los deslaves registrados el año pasado.

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